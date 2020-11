Ironiza con la pandemia para hacer todo más llevadero. José Luis Rodríguez dice que las cuarentenas de estos meses no lo han afectado demasiado, porque de alguna manera, su delicada salud en los últimos años ya lo había preparado para una situación así.

“Soy un experto en aislamiento”, asegura el cantante venezolano. “Estuve dos años encerrado por mi problema de los pulmones esperando un donante y después del trasplante (2017), también estuve encerrado casi dos años más, así que para mí esto no es nuevo”, señala el popular “Puma” en una conferencia con medios latinoamericanos.

Rodríguez es optimista y prefiere no referirse como un “tiempo perdido” a este período que lo volvió a alejar de los escenarios justo cuando estaba retornando a los espectáculos en vivo. “No creo que lo sea, porque por algo suceden las cosas. Hay que sacarle el lado positivo a esto que ya terminará. El mundo volverá a girar un poco más normal dentro de unos 12 o 14 meses cuando venga la vacuna, los vuelos se normalicen o cuando Disney abra las puertas, eso significará que ya todo está bien”, señala desde su hogar en Miami.

PUBLICIDAD

La voz de “Pavo real”, que adelanta, tiene el proyecto de grabar un nuevo disco “con canciones románticas”, ahora se prepara para dar este próximo 21 de noviembre su primer concierto por streaming, el que será de alcance internacional y al que convidó a una serie de figuras de distintos países para que lo acompañen en esta apuesta virtual.

“Empezó con la idea de estar yo solo cantando en un estudio de televisión, pero empecé a llamar a unos amigos y fue tan positiva la acogida, que respondieron inmediatamente”, dice sobre una invitación de la que serán parte el español Bertín Osborne, los mexicanos Cristián Castro, Carlos Rivera y Pedro Fernández, los argentinos Soledad Pastorutti, Axel y Luciano Pereyra, la peruana Eva Ayllón, y el chileno Américo, entre otros.

“Vamos a tener un streaming de leyendas”, se entusiasma el intérprete para un show que será en vivo desde los estudios de Telemundo. “No me gusta la palabra ‘reinventarse’, sino más bien esto es adaptarse a los tiempos”, dice el “Puma”, quien se sube a esta plataforma para no perder el contacto con sus seguidores. “En esta profesión pública, el que deja de aparecer, va desapareciendo en la mente de las personas y cuando te borran de la gente es muy difícil volver a tomar las riendas de lo que tú has hecho siempre”, señala Rodríguez, quien todos los miércoles conversa con sus fans través de Instagram.

Los invitados, según señala, preparan nuevas versiones de varios de sus éxitos para este show virtual. “Bertín Osborne, creo que grabó 'Dueño de nada’ con mariachis”, adelanta, en un repertorio que tendrá a Soledad y Axel interpretando “Milonga sentimental”; Eva Ayllón, “La flor de la canela”; Carlos Rivera, “Culpable soy yo”; Cristián Castro, “Amante eterna, amante mía”, y a Américo, con una versión en cumbia de “Tendría que llorar por ti”, anticipa la voz de “Tengo derecho a ser feliz”.

“Estoy muy agradecido de haber recibido personalmente la invitación del Puma. Cantar con él va a ser una maravilla, una de las cosas más importantes que me habrán tocado en mi historia musical”, dice Américo, quien viajará durante los próximos días a Miami para el show . “Estaré en vivo, seré uno de los pocos artistas que va a estar con él allá”, señala el chileno.