La declaración de la pandemia no paralizó la tradición del cantante y compositor puertorriqueño José Nogueras de alegrar la temporada navideña con canciones que provoquen la alegría, la reflexión y el humor. Son las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID-19 la inspiración para los dos temas que presenta para la época festiva por comenzar.

“Te lo untan” y “La parranda va” son los títulos de los temas que presenta esta vez, ambos ya disponibles en las plataformas de música digital. El primero, escrito por Nogueras y Jaime Irizarry con el arreglo de Ceferino Cabán, es una manera jocosa de abordar la nueva realidad de que, a cualquier sitio que uno vaya, te untan el sanitizador de manos o sanitizer. Y el otro, también composición de Nogueras con el arreglo de Louis García, es una apuesta a celebrar aún en cumplimiento con las reglas básicas de prevención del coronavirus y órdenes ejecutivas.

En la letra, el músico jugó con versos de otros de sus clásicos navideños para hacer conciencia de que en tiempos de pandemia no hay espacio para “remilgos”, sino el agradecimiento. “Todo desde la perspectiva de que en la pandemia no estamos para ‘yo no como eso’, no, la pandemia es darle gracias a Dios por lo que tienes y porque estamos vivos”, detalló.

Parte de la letra de “Te lo untan”, expone con humor: “Si entras a la farmacia / te lo untan / si vas al supermercado / te lo untan también / Si llegas donde la novia / te lo untan / Te lo untan arriba / te lo untan abajo / dondequiera que tu vayas / te lo untan”.

Nogueras, afortunadamente, no se equivocó cuando consideró que “algo iba a poder pasar" que le permitiera mantenerse activo en la música durante este tiempo pandémico, lo que no anticipó fue el alto volumen de trabajo que tiene para esta época, entre presentaciones virtuales, composición de jingles corporativos y un par de actividades privadas que realizará bajo las precauciones que le estableció su médico.

“Varias compañías me han puesto la confianza de trabajarle el jingle, entre ellos se destaca uno que próximamente va a salir del Departamento de Salud y es muy interesante porque habla de la festividad y habla también del cuidado que tenemos que tener”, detalló.

Dos acercamientos que le cayeron de sorpresa fue uno por parte de la empresa de cable TV Xfinity (Comcast) para utilizar su composición “Sigo pa’lante” para una campaña para la audiencia latina en Estados Unidos, y otro por parte de Ecuavisa, de Ecuador, que usará “Que se vaya lo malo y que venga lo bueno”, el cual él grabó junto con Gilberto Santa Rosa.

“Son bendiciones que estoy recibiendo. Estoy escribiendo mucho, mucha salsa, mucha canción romántica. Estoy prolífico, estoy fértil”, afirmó Nogueras, de 69 años.

Al reflexionar sobre el momento histórico que vivimos, a causa de la pandemia, compartió que la mayor lección serán reconocer que “todos dependemos de todos”.

Agregó, “nadie es una isla, aquí realmente, o nos salvamos todos, o se hunde el barco. Aquí no hay salvación individual, porque a la hora que menos pienses, viene alguien y te contagias”.