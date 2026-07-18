El cantautor puertorriqueño José Nogueras hace un llamado a la conciencia social con su nuevo sencillo “¿Para qué?“, que ya está disponible en plataformas digitales.

En un comunicado de prensa, el artista expuso que el tema busca ser una reflexión orientada a cuestionar los problemas globales del presente, tales como la autodestrucción de las sociedades, el deterioro de los tejidos sociales y el consecuente sufrimiento familiar que estos provocan.

El boricua también lanzó un video musical en el programa “En Familia” de TeleOnce, donde muestra diversos escenarios que también expone el anhelo de un mundo más seguro y próspero.

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“Todos quieren la paz cuando se encuentran solos, pero sigue la leña alimentando al fuego. Es un paisaje frío de todos contra todos, nadie confía de nadie, van suelto los gatillos”, canta el mayagüezano.

Con una impecable trayectoria caracterizada por el compromiso y el activismo social a través de la poesía, Nogueras regresa a la música con un número que trasciende el entretenimiento para transformarse en una severa autocrítica colectiva.

“Con ‘¿Para qué?’, busco despertar la reflexión sobre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Es un llamado urgente a unirnos y repensar nuestras acciones colectivas para construir un futuro mejor. La época de hacernos los tontos ya pasó, el silencio nos hace cómplices”, aseveró el compositor en declaraciones escritas.

Históricamente, el artista ha estampado su firma en composiciones emblemáticas de la música caribeña, como “Sigo pa’lante” y “Vuelvo a cantar”, inmortalizadas por Rubén Blades; “Casa pobre, casa grande”, popularizada por la orquesta La Terrífica; “Ciegos y sordomudos”, grabada junto a Willie Colón; y “Yo soy tú, tú eres yo”, su más reciente canción al lado del salsero Bobby Cruz.

El nuevo sencillo forma parte integral del proyecto denominado “Boricua donde quiera”, que contempla un recorrido geográfico y cultural a lo largo del año por diferentes localidades de la Isla.

Con este esfuerzo, Nogueras ratifica su compromiso con el rescate de las raíces identitarias nacionales y el debate de temas de envergadura pública.