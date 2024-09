La euforia de treparse a una tarima nuevamente, la nostalgia por volver a experimentar la energía de cuando era joven, el deseo de conectar a un nivel más íntimo o las ansias porque baje la ola de calor que se siente en su tierra. Todas son razones por las que espera José Nogueras para proclamar “¡Llegaron las Navidades!”.

Y lo espera proclamar con un “parrandón” con el que busca contagiar a los boricuas con el “fresquito” que distingue la época festiva.

El cantautor habló con Primera Hora desde el Moneró Café, Teatro & Bar, lugar donde tendrá su espectáculo el próximo sábado, 5 de octubre... allí donde espera formar “una sola trulla, un solo jolgorio, una sola parranda” con grandes y pequeños en una velada musical que los haga sentir en familia.

“Quiero que traigan unos palitos, unas marcas, un güícharo. Yo quiero formar una parranda, una que me acuerde a las que hacía desde los 12 años con mis hermanas. ¡Yo quiero que el Moneró se convierta en una marquesina gigante!”, expresó el mayagüezano.

Nogueras reveló que esta será la primera vez en sus 56 años de carrera que decide adelantar las tradicionales fiestas antes del 1 de noviembre, algo que sintió extraño pero necesario hacer.

“Hace como ocho años que el público bromea conmigo en las plataformas digitales y ha ido creciendo, son bromas bien bonitas. Ellos ponen memes donde yo aparezco en un cuadrilátero, donde le están dando una pela a alguien y yo extendía la mano para ayudarlo, significando que empezó la Navidad”, expresó el músico. “Otros me han puesto en un bloque de hielo que se está descongelando, y otros ponen a John Travolta (en la película “Michael”) prendiendo una vellonera para bailar una canción mía... Son un montón”, agregó.

Más allá de encender el “crijma ejpiri” en la Isla del Encanto, el intérprete de “Que se vaya lo malo y que venga lo bueno” y “A gozar la fiesta” quiere aprovechar el recinto para rendir homenaje en vida a Los Pleneros del Quinto Olivo con la presencia de Pepe Olivo, quien también tocará junto a su discípulo, Charlie Pizarro.

“¡Aquí se va a formar candela! Hay que tener fuerza para darle al pandero como lo hacen ellos. Así que si eres mayor de 75 años y no tienes Medicare no vengas, porque vas a necesitar oxígeno despúes”, dijo antes de soltar una carcajada.

Nogueras, igualmente, quiere llevar el “fresquito” de la época con su presentación única y llevar a los presentes a unirse y celebrar la vida, por todo lo alto, en el trópico.

“Cuando uno siente fresco nos gusta más vivir. Por eso cuando tú llegas a un cuarto con aire acondicionado después de estar fuera por buen rato, se siente bien, es un alivio. Cuando llega noviembre, no solo se acondiciona el tiempo, sino que el ánimo se acondiciona también, amamos más, toleramos más, nos buscamos más, celebramos más, cantamos más, nos entra un ‘qué se yo’, un ‘no sé qué’. Y la música nos ayuda a transportarnos a un mejor tiempo, estos tiempos no nos piden identificación, no nos damos cuenta de nuestras ideologías, somos, como dice una canción de mi nuevo disco, un solo pueblo”, manifestó.

Los boletos para “¡Llegaron las Navidades!” están disponibles en Ticketera.