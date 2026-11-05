La música puertorriqueña y las tradiciones navideñas de la isla se unirán en La Guagüita Parrandera, un concierto que presentarán José Raúl Marrero y Los Cantores de Bayamón el sábado, 5 de diciembre de 2026, en Bellas Artes de Caguas.

El espectáculo, producido por Niveles Productions LLC, ofrecerá un recorrido musical por algunos de los temas que han acompañado las celebraciones navideñas de generaciones de puertorriqueños. Además, tendrá un componente solidario, ya que parte de la iniciativa incluirá una aportación al Centro Sor Isolina Ferré.

“Con ‘La Guagüita Parrandera’ queremos llevarle al público esa esencia que tanto nos identifica y, a la vez, aportar a la importante labor que realiza el Centro Sor Isolina Ferré”, expresó Marrero.

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El repertorio incluirá canciones emblemáticas como “Caminan las Nubes”, “Puerto Rico es una Fiesta” y “La Finca”, además de nuevas propuestas musicales de la agrupación.

Entre estas últimas figura “La Guagüita Parrandera”, tema que da nombre al concierto y que ya está disponible en las plataformas digitales.

La presentación también contará con invitados especiales y segmentos dedicados a recrear el ambiente de las parrandas puertorriqueñas, con una combinación de nostalgia, música en vivo y celebración familiar.

Marrero destacó que la intención es unir el espíritu festivo de la Navidad con una causa comunitaria.

“La Navidad puertorriqueña tiene una magia que vive en nuestra música, en nuestras parrandas y en la alegría de compartir con los demás”, manifestó el artista.

Los boletos para La Guagüita Parrandera están disponibles a través de Pietix y en la boletería de Bellas Artes de Caguas.