Como pez en el agua se siente el actor y productor boricua Josean Ortiz con la puesta en escena del musical biográfico “Bola de Nieve”, personaje que ha caracterizado en más de

100 ocasiones. La cita es el viernes 14 y sábado 15 de marzo, a las 8:00 p.m.; y el domingo 16 a las 3:00 p.m., en La Fundación Nacional para la Cultura Popular del Viejo San Juan.

“Me siento muy feliz de tener nuevamente la oportunidad de realizar una nueva puesta en escena de ‘Bola de Nieve’. Esta obra me ha traído muchas satisfacciones personales y profesionales, me ha permitido conectar con públicos de diferentes latitudes y generaciones durante los últimos 25 años de mi carrera como actor. Es el personaje que más he interpretado. Le tengo un cariño muy especial”, manifestó Ortiz, antes de informar detalles de la pieza musical.

“Como parte del montaje se proyectarán visuales del artista, testimonios de su familia y amigos, además de interpretaciones que hago al unísono con Bola de Nieve mientras cuento anécdotas importantes de su vida”, indicó sobre la pieza inspirada en el pianista, cantante y compositor cubano Jacinto Villa Fernández.

El veterano actor reveló los motivos por los cuales no ha podido desprenderse del legendario personaje.

“Porque el público siempre me lo pide y eso da la oportunidad de que las nuevas generaciones descubran la música de Bola de Nieve y su singular genio. Desde 1999 hasta el día de hoy he montado la pieza en 105 ocasiones. La audiencia la recibe con mucha emoción al identificarse con las letras y melodías de las canciones de Bola de Nieve con curiosidad e interés por conocer más de su vida y con deseos de repetir la experiencia teatral. Hay personas que han visto la obra 2 y 3 veces”, sostuvo.

El artista no puede ocultar la admiración que siente por la figura de Villa Fernández, cuyo talento musical lo llevó a establecerse en México, donde tuvo una fructífera carrera hasta el 2 de octubre de 1971, cuando su voz se apagó para siempre.

“Admiro su sensibilidad y maestría al componer temas que al día de hoy continuán tocando nuestra fibra humana, nuestros sentimientos más puros. Admiro la forma en que logró destacarse mundialmente hasta convertirse en un ícono de la música cubana, caribeña y latinoamericana”, subrayó Ortiz, quien ha llevado su caracterización a Nueva York, New Jersey, Boston y Argentina.

En 2015 fue reconocido por la Hispanic Organization of Latin Actors en Nueva York con el Premio HOLA, como Outstanding Solo Performance.

Para información y reservaciones: (787) 724-7165 y (617) 686-3638.