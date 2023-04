La frustración amorosa es el tema que sirve de inspiración en el nuevo sencillo del cantante Joseph Fonseca, quien se adentra en el ritmo regional mexicano en su interés por explorar fusiones con el género del merengue.

“Es un tema ultraromántico, muy poderoso”, describió el artista sobre la canción Que te vaya bien, popularizada originalmente por el intérprete mexicano Julión Álvarez. “Cuando lo escuché, quedé impactado de la primera”, dijo Fonseca, y reveló que a la hora de seleccionar una composición “me tiene que hacer click rápido”.

La decisión de decir adiós resalta en la temática de pareja, más allá del reconocimiento por el sentimiento de amor que persiste. “No siempre tiene que ser por infidelidad. Quizás falló en asuntos de la vida cotidiana, del ser humano, o igual puede pasar que comenzaron una relación y se trató de dar el máximo, pero no se llegó a enamorar, o viceversa. Puede pasar en muchas situaciones de la vida”.

De paso, reflexiona sobre lo acertado de apartarse cuando se ha hecho el intento, pero no funciona. “Lo primero es comunicación. Después de tener una buena comunicación y reconocer las diferentes opiniones, si ya no funciona… La pareja es de dos y los dos tienen que pensar igual, y si uno o el otro no piensa igual y se intentó con miles de cosas, lo más fácil es un ‘que te vaya bien’ y seguir cada quien por su lado”, agregó sobre el tema cuyo vídeo musical se grabó en las instalaciones del hotel Aloft y Hard Rock Café, en Ponce.

Un aspecto que destaca de la canción, disponible en las plataformas digitales de música, es la fuerza interpretativa que proyecta. “Es un tema fuerte. Son de los temas que digo ‘si se pega, voy a tener que dormir mucho’ (la noche previa a una presentación)”, expresó entre risas haciendo referencia a las notas altas. “Para las cuerdas vocales, lo mejor es dormir porque la garganta es un músculo”, prosiguió. “Nuestro instrumento tiene que descansar, y dormir es lo más importante. Inclusive lo hice en el mismo tono que la canta Julión Álvarez, que la canta bien alto. Empieza suave, en un tono cómodo, pero de momento se dispara bien arriba. Es de los temas que más alto he grabado a nivel de tono, de más difícil ejecución”.

Dentro de sus planes, el responsable de éxitos como Escúchame, Noches de fantasía, Que levante la mano, Dame una oportunidad y No lloraré trabaja en un nuevo álbum. “Tengo varios temas que he grabado y uno guardado hace tiempo, que grabé con un compañero, y que no he podido sacar desde el año 2019 porque vino la pandemia y todo cambió, y lo tengo ahí. Voy a grabar otro tema también, de esos temas que son jocosos, tipo Caballito de palo. Eso será más como para octubre”.

Varias presentaciones musicales en el extranjero también se anotan en su agenda, con visitas programadas para Guatemala, República Dominicana e Islas Canarias, en España. “En agosto estaré posiblemente en Honduras en otras fiestas”, dijo, y agradeció el apoyo que por más de dos décadas ha recibido del público boricua.

“En Puerto Rico yo soy profeta en mi tierra, que siempre lo he dicho, y siempre tengo trabajo”, manifestó complacido el cantante, quien se presentó como invitado en el concierto que realizó Elvis Crespo en el Coca-Cola Music Hall el viernes. “El merengue nunca ha desaparecido. Yo soy uno de los ejemplos. Yo creo que yo fui el último de los merengueros que salió solista, que ha logrado mantener una carrera por los pasados 22 años. A mí gracias a Dios nunca me ha faltado del trabajo”, reiteró, y expresó que tiene en calendario varios compromisos artísticos de eventos privados.