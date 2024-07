Felices por pisar tierra borincana y disfrutar su paso en la tarima más importante de la Isla del Encanto.

Así se encuentran los cantantes Joss Favela y J-Noa, quienes disfrutarán el jueves de la vigésima edición de Premios Juventud, que se celebrará por tercer año consecutivo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

J-Noa, originaria de República Dominicana, manifestó sentirse honrada de competir por el premio “Artista Revelación Femenina” en la denominada “Fiesta más hot del verano”, así como tener una oportunidad de visitar la isla vecina, disfrutar de su gente y saborear nuestra comida en calma.

“Estoy agradecida con mi equipo de trabajo, estoy orgullosa de mí, tengo las expectativas en el cielo al competir en una categoría donde las mujeres que estamos arrancando en la industria podamos brillar. Está superbacano”, expresó la proclamada “Hija del Rap”, quien se presentó el pasado martes en el espectáculo “Juguito China” en La Respuesta, donde interpretó algunos de los temas de su álbum debut “Mátense por la corona”.

La rapera de 18 años, quien también se estrenará como presentadora en la entrega de premios de Univisión, acotó que se encuentra eufórica por el trabajo que realizó con productores como Trooko, Irving Quintero “Faster”, y Enrique Music, donde quiere manifestar su lado más auténtico, al tiempo que honra a aquellos que trazaron el camino del género urbano.

“Yo no estoy buscando ninguna corona. ¿Cuántos número uno tú conoces? Uno y después viene el segundo. Y de ese número uno, todo el mundo quiere ser dueño y no todo el mundo puede serlo, así que peléense por ese puesto, que yo no lo necesito”, manifestó la voz detrás de temas como “No me pueden parar”, “Betty” y “Autodidacta”, y quien adelantó que quisiera trabajar en el futuro con figuras locales como Eladio Carrión, Young Miko y Vico C.

Favela presentará una versión mariachi de su tema "Mis compas". ( Suministrada (Edgar Núñez) )

Favela, por su parte, sostuvo que su visita al país representa un paso importante en su carrera artística, dado que se encuentra disfrutando su mejor faceta como cantante, algo que aspiraba a realizar desde que participó en la competencia “Código F.A.M.A” de Televisa a los 12 años de edad.

“La última vez que vine a la Isla fue porque era autor, algo que sigo haciendo. Ahora vengo a cantar y eso para mí es un regalo muy bonito, porque ese sueño que tenía aquel niño ahora se va a cristalizar de otras formas”, dijo el intérprete sinaloense, quien es el compositor más joven en obtener el premio ASCAP Latin Songwriter of the Year por tres ocasiones.

El artista de música regional mexicana se prepara ahora para presentar en el Choliseo una versión mariachi de su más reciente sencillo “Mis compas”, que forma parte de su disco “extended play”, en el que colaboró con figuras como la cantante Yuridia, el rapero Gera MX, entre otras agrupaciones de música ranchera.

“Estoy feliz de poder venir con este material, esto ya es cerrar como un ciclo”, aseguró el cantautor, quien ha trabajado con figuras como Gloria Trevi, Natti Natasha, Alejandro Fernández, Carlos Vives, Ricardo Montaner y Christian Nodal, este último quien ya vendió en su totalidad tres funciones en el Choliseo donde se presentará en agosto.

“Hay que ser honestos, yo nunca pensé que la música regional le fuera a gustar a los puertorriqueños, especialmente una música que ya tiene cien años en México, pero que esté horita al gusto de ustedes me llena el corazón”, destacó Favela, quien anhela coloraborar con boricuas como Daddy Yankee y Kany García en algún futuro.

La edición 20 de Premios Juventud se transmitirán hoy jueves a las 8:00 de la noche por TeleOnce. Mientras tanto, el público disfrutará de un preámbulo a la noche de premiaciones con el desfile de alfombra roja a las 7:00 de la noche.