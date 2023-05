Mucho antes de que su nombre se incluyera en los créditos de producción de canciones para célebres como Selena Gómez, Bad Bunny, Wisin y Yandel, J Balvin y Rauw Alejandro, el artista Jota Rosa era solo un soñador que trabajaba en el almacén de distribución para una megatienda en Puerto Rico.

Mientras crecía en el Residencial Los Dominicos, en Bayamón, la aspiración por dedicarse a la música cobró mayor interés en su adolescencia, y jamás se apartó de él.

Tocar puertas para demostrar su talento se incluyó en su estrategia, así como la determinación de intentar más allá de las circunstancias.

“Trabajé en una fábrica como por diez años en lo que intentaba salir hacia adelante en la música”, rememoró, hasta que decidió poner mayor acción a sus objetivos. “Dije ‘espérate, si yo sigo trabajando esto de la música a medio tiempo, así van a ser los resultados, a medio tiempo’, así que me decidí, dije ‘voy a dejar el trabajo, el apartamento, el carro, y que se ocupe quien se tenga que ocupar”, destacó. “Eso fue lo que me dio el valor, que ya lo había dejado todo, como quien dice, lo que tenía seguro, para poder conseguir este sueño”, repasó Abner Cordero Boria, quien recientemente lanzó el álbum CLUB16: Jota Rosa Presenta Vol. 2. La producción incluye temas en las voces de Young Miko, Feid, Álvaro Díaz, Paopao y DJ Blass, entre tantos otros.

“Siempre vas a tener personas que te hacen dudar, pero yo siempre, obviamente con respeto, les decía ‘si tú no has luchado por tus sueños, no me puedes decir a mí que no luche por los míos’. Siempre tenía eso en la mente”, manifestó con su característica ecuanimidad, y compartió el empuje que lo motivó a mantenerse firme en su decisión.

“Me surgió una oportunidad de poder vivir en Miami (Florida) sin saber qué va a pasar mañana. Vamos a vivir el hoy. Vamos a tratar de buscar las oportunidades, pero no había nada seguro”, añadió, y explicó que se trataba de “por lo menos un techo donde dormir, que era lo que a mí más me preocupaba, pero de lo demás, uno se encarga”. Ese nuevo comienzo, que lo llevó a residir permanentemente en la Ciudad del Sol, se dio hace cerca de cuatro años.

“Era ese estereotipo que te dicen ‘si a los 30 años tú no tienes tu casa, tú no tienes carro, ¿qué has hecho?’, me entiendes, y yo rompiendo esos estereotipos que te ponen en el ambiente”, resaltó con orgullo.

Desde entonces, su creatividad la ha reflejado en una larga lista de éxitos internacionales. “He tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos de los artistas que ahora mismo representan el mundo latino y también en el americano. Contento, de verdad, de que ellos me den la oportunidad de poder llegar a través de la música a tantas personas y que así se identifiquen y canten las canciones en los conciertos”, expresó el también nieto del fallecido cuatrista y compositor Roque Navarro. “Trabajé en el disco de Selena Gómez (Revelación), que es en español, lo trabajé completo junto con los demás muchachos, y también el disco de Bad Bunny, Un verano sin ti, trabajamos lo que fue Party con Rauw Alejandro. También con Jhay Cortez”, prosiguió enamorando entre una larga lista.

Su nuevo álbum, que cuenta con 12 temas, sigue la serie Club Dieciséis, cuya primera producción (2020) estuvo a cargo del productor Tainy. Para CLUB16: Jota Rosa Presenta Vol. 2. fusionó conceptos básicos de la vieja escuela con nuevas tendencias rítmicas como la música electrónica, entre otras. Nebuleo, uno de los temas en promoción interpretado por Álvaro Díaz, es una muestra de ello. “Me transporta a un momento, un tiempo de mi vida”, confesó haciendo referencia a cuando tenía alrededor de 10 años y conectó con su amor profundo por la música. “Me gusta hacer las cosas así, con nostalgia para que la gente esté disfrutando, pero a la misma vez sienta que ‘me recuerda algo, una canción que dediqué, la primera canción que me inspiró a bailar’”.

La producción discográfica incluye la canción K tas Haciendo, con Paopao, que estrenó en abril. Dylan Fuentes, Joyce Santana, Kris Floyd, Chanell y Jovaan son solo algunos de los que se suman al disco. Su faceta como intérprete la muestra en el tema 1999, dato que compartió con cierta timidez, y manifestó la razón por la que se animó a interpretar.

“Así fue uno de mis comienzos en la música, yo cantando, probando diferentes alternativas, explorando en la música”, expresó. “Pero siempre me ha gustado mucho más estar de productor y compositor”, especificó. Con una personalidad introvertida, presumir no forma parte de su estilo. Los logros los atesora, pero prefiere utilizarlos como impulso para seguir creando.

“Me hace sentir orgulloso lo que podido lograr, que no me quité”, reflexionó, y confesó que prefirió intentar antes que vivir preguntándose “‘¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esa oportunidad’, o la que sea?’”. A su vez, abraza el pensamiento de seguir “trabajando como si no hubiera pasado nada porque al final, cuando uno tal vez ya se cree que lo logró todo, o lo que sea, pierde ese brillo”.