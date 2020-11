El cantante puertorriqueño Jovani Vázquez lanza su primera producción musical de temas urbanos en formato EP (extended play), titulado “It’s My Time”, bajo la producción de Jowell, del dúo Jowell & Randy, para su sello disquero Well Done Music.

De este EP se desprende el sencillo “Tanto tiempo”, un tema romántico y de despecho, que fusiona la balada pop y el rock.

Al trabajo musical se sumaron nombres conocidos en la industria de la música urbana, como Nico Canada, Bouni, Raldy “El Nuevo Elemento”, quien trabajó en “Sangre nueva” hace unos años, así como Yanuis , Drakote y Krazy “The Weapon”.

“El momento no puede ser mejor para este lanzamiento, pues la presentación de este trabajo se suma a la felicidad de que en unos meses me convertiré en padre. Por eso lo titulé ‘It’s My Time’, porque siento que este es verdaderamente mi momento”, expresó Jovani Vázquez, quien en agosto pasado dio a conocer que su pareja, Desiré Janice, estaba embarazada.

“Tanto tiempo” cuenta con un videoclip, producido por la compañía Oh Lala Films, disponible en YouTube. El tema, igualmente, puede ser escuchado en todas las plataformas digitales.

Jovani Vázquez nació en Santurce. Desde los 14 años, tomó clases de canto en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. A su vez, estudió en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, donde se educó en música. Igualmente, tiene educación formal en baile.

Se presentó con éxito en Perú, en el 2006, ante 25,000 personas. Pero ha sido su personalidad espontánea su carta de presentación, como ocurrió en Puerto Rico, en 2011, durante su participación como competidor en el “reality show” “Idol Puerto Rico”, transmitido por Wapa TV.

En 2019 fue telonero del cantante Bad Bunny, durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde tuvo la oportunidad de cantar el himno nacional.