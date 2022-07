Entre los miles de fanáticos que asistieron a la primera función de la serie de conciertos “Un verano sin ti” de Bad Bunny, solo una persona fue escogida por el propio artista para que subiera a la tarima y bailara con él.

El afortunado se llama Mauro Medrano, un joven de 16 años que sigue a la estrella urbana desde que escuchó la canción “Soy peor” en el 2016.

Mauro está claro que “ser yo” fue la razón por la que Bad Bunny lo escogió entre la multitud que estaba el pasado jueves en la sección Arena del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Desde el primer momento en que yo sabía que yo iba para ese concierto, yo siempre dije ‘yo voy a subir a la tarima’, pero yo nunca pensé que ese sueño se pudiera convertir en realidad”, manifestó el joven, quien reside con su familia en Hato Rey.

gracias @sanbenito por hacer de mi noche la mejor <3 pic.twitter.com/iTuhQBgvwT — ⛵️ (@mauu_7) July 30, 2022

A dos días del evento, Mauro nos contó emocionado cómo fue que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete de “Tití me preguntó”, lo seleccionó.

“En el momento que él estaba preguntando y viendo a quién podía escoger para subir a la tarima, antes de empezar a cantar ‘Enséñame a bailar’, yo veo cómo va todo, que él está preguntando, que las personas le están diciendo que sí que sí, que yo que yo… yo sabiendo más o menos cómo es él, debido a su carrera y a entrevistas, pues nada, yo dije ‘mira, sabes qué, yo voy a ser yo’”, relató.

Acto seguido, se preguntó qué podía hacer para llamar la atención del artista.

“Se me ocurrió coger el ‘flash’ de mi celular y ponérmelo básicamente en la cara y sonreírle, ahí fue cuando tuve contacto visual con él y él me dijo que si yo sabía bailar. Mi cara dijo ‘bueno, no sé’ y ahí fue que él dijo ‘me gusta tu humildad, tú me convenciste’”, relató.

Mauro, quien en par de semanas comenzará a estudiar el undécimo grado en la Escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such, en Río Piedras, dice conectar con el artista por su forma de fluir y ser diferente.

Mauro tiene sobre 51 mil seguidores en la red social TikTok. ( Suministrada )

“Lo más que me gusta de Benito realmente es su versatilidad de fluir, de hacer música, que él sea diferente en las cosas que hace y que realmente tenga ese gran impacto es lo que me llama mucho la atención y por eso yo lo considero como mi gran artista”, manifestó el joven, presidente del Taller de Cosmetología de la Miguel Such.

“Yo lo quería tanto que yo sentía que era como un plan que ya estaba escrito. Yo básicamente en el momento que yo estaba en la tarima, yo lo único que estaba era tratando de relajarme porque yo sentía que, si me ponía muy nervioso, tal vez no lo iba a disfrutar tanto. Yo simplemente me dejé llevar y realmente la pasé súper, súper. De verdad que me encantó”, confesó.

Sigue rememorando el momento.

“Cuando estaba arriba, en un momento me fui en blanco porque nunca había visto tantas personas juntas y cuando miro para el lado veo a mi artista favorito. Wao, es algo súper, súper impresionante”.

Debido a que el primer concierto de “Un verano sin ti” fue transmitido por televisión a través de Telemundo, contó que su familia y amistades no lo podían creer cuando lo vieron en la pantalla chica. “Mi mamá está súper contenta, ella no podía creer cuando a mí me subieron a la tarima porque ella estaba trabajando y le dijeron ‘tu hijo está bailando con Bad Bunny, está en la televisión’. Ella saltó, brincó, ella no lo podía creer”, dijo sobre la reacción de su progenitora, que trabaja como enfermera graduada en un hospital.

Aunque pensó que se quedaría en la tarima únicamente por el tiempo que durara la canción “Enséñame a bailar”, la emoción fue aún más grande para el joven cuando el artista le dijo que se podía quedar el resto del concierto, acompañando al cuerpo de baile y amistades que compartían en el escenario.

Aunque le encanta el baile, y así quedó demostrado ante todo Puerto Rico, su pasión es el maquillaje.

Además del baile, otra de sus pasiones es el maquillaje. ( Suministrada )

“Me gusta mucho, mucho el maquillaje, lo amo, espero pronto hacerlo algo súper oficial. Estoy trabajando en eso. He intentado tener un poco de carrera como influencer porque eso me fascina, pero se me ha hecho un poco cuesta arriba, pero nada es imposible”, expresó Mauro, quien ahora mismo tiene sobre 51 mil seguidores en la red social TikTok.

“Es algo que me apasiona bastante y me gustaría ser grande y reconocido por eso, por mi trabajo como maquillista”, afirmó.