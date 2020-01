Quiere llevar un mensaje de esperanza.

Ver de cerca la necesidad y las dificultades que atraviesan los afectados en el sur de Puerto Rico por los movimientos sísmicos ha sido una experiencia que ha marcado al artista urbano Jowell, tanto, que cuando regresó a su estudio a grabar, no surgían las ideas.

“Pude vivir de primera mano lo que fue hablar con envejecientes que estaban durmiendo afuera de sus casas. Tuve la oportunidad de interactuar con niños, con madres solteras, con padres de familia, con embarazadas. Me pude encontrar eso de primera mano. Obviamente, me afectó muchísimo. Te soy sincero. No tengo por qué hacerme el más macho. Yo hasta lloré. Se me salieron las lágrimas porque no sabía que me iba a impactar tanto”, lamentó el reguetonero, quien en dos fines de semana ha llevado suministros juntos a otros colegas del género.

“Vi muchos niños que se me pegaban, que me agarraban. Unos lloraban. Otros reían, sin saber lo que estaba pasando. Otros más conscientes me decían ‘ya queremos regresar a casa, tenemos miedo por estos temblores’”, compartió con frustración sobre la experiencia que lo motivó a escribir el tema Un nuevo amanecer, que también resalta la unidad como pueblo.

“Luego de regresar de allá y meternos al estudio, nos dimos cuenta que luego de una hora tratando de sacar música, que no salía nada, que estábamos trancados completamente porque estábamos pensando en esas imágenes”, confesó. De ahí surgió la propuesta de escribir un tema a modo de desahogo, que trabajó de manera que, más que lamento, sirviera de inspiración.

“Nos tardamos (en componer) como media hora o 40 minutos en la parte mía, porque ya toda la musa estaba ahí”, mencionó Joel Alexis Muñoz Martínez. “El mismo productor (Dj Gun-B) dice ‘qué tal si integramos la voz de un jíbaro de la montaña para que represente el sufrimiento de los pueblos del centro, que también hay mucho pueblo que no los han mencionado, que también han sufrido daños”, dijo sobre la colaboración del músico lareño Chemy Torres. A su vez, a través de las coristas Glenda Vargas y Taiara quiso llevar la representación de la mujer. El asunto espiritual lo integró a través de la voz de un niño de Lares, quien inicia el tema con una oración.

“A mí me hizo sentir muy lleno porque pienso que cubrimos todas las bases, dándole un mensaje esperanzador de un nuevo amanecer, eso fue lo que quisimos llevar”, manifestó complacido sobre el proyecto, cuyo vídeo musical estrenó el 15 de enero.

Se les da con Don Omar

Uno de los logros que celebra el reguetonero es la oportunidad junto a su compañero musical, Randy, de grabar con el veterano exponente urbano Don Omar, anhelo que demoró más de una década en concretarse.

Hace unos días, Don Omar compartió en su cuenta de Instagram su complacencia en el junte con el binomio, y confesó su pesar por “no haberme dado la oportunidad de conocerles personalmente antes pero este negocio y sus mentiras me habían cegado impidiéndome ver los grandes seres humanos que son”.

En este sentido, Jowell elogió el parecer de la voz de Salió el sol y Sexy robótica. “Pienso que es parte de una madurez personal que él ha alcanzado en esta etapa de su vida”, observó. “Él mismo escrito lo dice, que estaba cegado, se dejaba llevar por mentiras”, dijo. “Te soy sincero. Veíamos a Don Omar como alguien imposible de alcanzar”, confesó, y agregó que “también, tenía un toque de arrogancia y prepotencia que a nosotros se nos hacía difícil porque no teníamos cómo acercarnos”.

Pero este distanciamiento quedó atrás, y el encuentro entre los tres sacó a relucir una química de colaboración. “Cuando tuvimos la oportunidad de encerrarnos en el estudio, primero fueron dos horas hablando, pidiéndonos disculpas si en algún momento nos habíamos ofendido, porque teníamos roces en el pasado. Yo creo que se debían a la frustración misma de nosotros tanto pedirle grabar y que no se diera”, resaltó. “Si te fijas, en la carrera de Jowell y Randy tenemos temas con Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Tego Calderón, Ivy Queen, todos los más grandes, pero nos hacía falta grabar con Don Omar”.

Sobre los proyectos en mente, se mostró entusiasmado de los planes a corto y a largo plazo. “Tenemos varias canciones, pero vamos a tirar una cancioncita como para calentar la calle, este tipo de reguetón perreo que le gusta a la gente, las discotecas”, adelantó. “Entonces, lo que queremos lanzar en el verano, el título del tema es Fiesta, que el ritmo es una soca. Para los que se están preguntando, será más o menos un ritmo como cuando hizo Danza kuduro, como cuando nosotros hicimos el éxito No te veo”, añadió con entusiasmo. “Ahora vamos a desahogarnos en la música. Vamos a reflejar la madurez que tenemos en lo personal, y musicalmente”.