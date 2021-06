Su trayectoria artística de más de dos décadas le ha otorgado prestigiosos galardones y otros reconocimientos, pero el premio que busca en estos momentos es el de encaminar a otros en el anhelo por sobresalir en la industria de la música.

Su propuesta para una escuela de reguetón, que presentó al Departamento de Educación, y su disquera Well Done Music, son dos recursos que forman parte del andamiaje de Jowell, del dúo de música urbana Jowell y Randy, para poner en marcha su compromiso.

“Es una de las metas que yo tenía desde que yo empecé”, expresó a Primera Hora Joel Muñoz. “Dije que cuando yo tuviera la oportunidad de ser exitoso, que lo primero que iba a hacer era tender la mano a gente que viniera subiendo, que tal vez no tuvieran los recursos”, expuso, y repasó sus orígenes como exponente urbano.

“Fue superdifícil porque yo comencé bien jovencito, imitando a Vico C. No quería realmente ser cantante”, confesó. Pero alentado por quienes veían su desempeño, decidió tomarlo en serio.

“Los panas empezaron a apoyarme. De ahí me invitaron a un estudio de grabación. Le cogí el gusto a la música. Me gustó eso de grabar, y después yo hacía lo que fuera por llegar a un estudio”, mencionó.

“Recuerdo que yo vivía en Cataño y tenía que coger dos guaguas públicas para llegar a los estudios, que eran en lugares como (el residencial) Llorens Torres, lugares que para un chamaquito de 14, 15 años… es tarde, la noche por allá, a veces bajo un aguacero. Pasé muchas dificultades que hoy día creo que los jóvenes con la tecnología lo tienen todo ahí, a la mano, lo que quieran lograr. Se les hace más fácil de lo que fue para nosotros”.

Con el proyecto de la Primera Escuela de Música Urbana (PEMU), además de guiar a quien interesa el negocio de la música, desea aportar a combatir la deserción escolar.

“Mucha gente lo vio como una idea loca, pero hemos sabido canalizar la idea y yo creo que sí va a ser realidad”, analizó sobre la propuesta que presentó el año pasado al Departamento de Educación, y manifestó que la demora del proceso se ha relacionado con la falta de nombramiento oficial de un Secretario o Secretaria para la agencia. Pero se mantiene firme en las gestiones.

“Es un proyecto que gracias a Dios todos, desde que lo escucharon, desde el más alto nivel hasta el más bajo, todos han dicho que sí. Va viento en popa”, aseguró. “Después que han visto la propuesta en su fondo, no he tenido gente que haya tratado de detenerla. Yo espero que pueda empezar en agosto”.

El reguetonero detalló su propósito con lo que, de acuerdo con el plan preliminar, se convertiría en una alternativa educativa para estudiantes desde el noveno grado.

“Lo primero es tratar de traer de nuevo a los estudiantes que estamos perdiendo porque la deserción escolar en Puerto Rico está a otro nivel”, lamentó.

“No es solo una escuela para reguetón. No queremos que se limite a que sea solamente para los que quieren cantar o chantear. En una tarima, mira toda la gente que está alrededor. Hay una infinidad de opciones, desde el que hace los visuales, maquillaje, el vestuario, el luminotécnico, el sonidista, el que hace las pistas, el productor musical, el DJ, los bailarines, un montón de gente. Nosotros empleamos 20, 25 personas para cada show. Son opciones reales para que se salgan de las calles y sean profesionales en algo que les guste”, detalló como ejemplo, y aclaró que además de asistir a clases, talleres y charlas con invitados –incluyendo artistas-, el alumno deberá comprometerse a seguir un currículo de enseñanza que integre otras materias que no tienen que ver con el ámbito artístico.

“Les vamos a exigir que tiene que coger su clase de español, matemática, ciencia, sacar buenas notas, si quieren estar en este grupo. Podemos hacer un montón de actividades como giras, excursiones, pero para que estés con nosotros en la escuela tienes que meter mano. Si te saliste de la escuela, tienes que volver a matricularte”.

Aunque no impartirá clases, participará de cerca con el proceso.

“Sí tengo el compromiso de estar personalmente allí, darle su apoyo y charlas motivacionales. Voy a supervisar proyectos musicales que se hagan allí porque voy a meter proyectos míos musicales para que se produzcan”.

El artista resaltó la razón por la que comenzará su proyecto en Ponce, y adelantó que su anhelo es llevar el concepto a otras regiones.

“La primera puerta que yo toqué cuando tuve esta idea fue la del Municipio de Ponce”, subrayó, y añadió que la reunión inicial con el alcalde, Luis Irizarry Pabón, se dio por medio de allegados en su gabinete.

En días recientes, el reguetonero compartió en sus redes sociales un vídeo de una escuela visitada.

“Después de haber hecho mis movimientos con el Departamento de Educación a nivel estatal, ya acá (Ponce) me habían identificado una escuela para ir a verla, una escuela con la posibilidad de arrendármela y quería verla porque allá en el sur tuvimos las situaciones de los terremotos y las escuelas de columna corta, verificando los daños estructurales. Fue ir a inspeccionarla. Estoy esperando una inspección que le está haciendo el ingeniero del municipio para tener certeza de si se puede o no utilizar. Pero lo que estoy haciendo es moviéndome, porque si me quedo parado no pasa nada”, expresó como parte de la gestión preliminar.

Una disquera para aportar

Promover nuevos talentos, así como apoyar a exponentes del pasado que interesan retomar su carrera musical, forma parte de los objetivos de su disquera Well Done Music.

“Muchos de ellos no tienen la ayuda ni tienen el backeo, como decimos nosotros”, mencionó pensativo, y compartió varios de los criterios que tiene en cuenta antes de seleccionar talentos.

“Cuando tengo un artista de frente, de cualquier género, miro cómo se proyecta, la parte de la seguridad en sí mismo”, dijo el artista, quien en abril recibió junto con su compañero musical Randy un disco de oro por las ventas digitales y streamings del álbum Viva el perreo.

“Lo segundo en lo que me fijo mucho es en que lo que hagan musicalmente no se parezca a algo que ya ha salido anteriormente”, destacó, y compartió que interesados en someter material musical para evaluación pueden acceder a la cuenta en Instagram Finca de talento, o escribirle a fincadetalento@gmail.com.

Además de guiar el sueño de artistas, Jowell confesó que tiene otro objetivo con el sello discográfico. “Me gustaría empezar a hacer aportaciones sociales a través de la música”, adelantó sobre sus planes. “Que podamos cantar en contra de la violencia a la mujer. Me interesa mucho hacer un álbum de mujeres. Tal vez hacer algo de enseñanza para los niños, hacer algo de motivación para que los que tienen pensamientos suicidas. Me llega mucho a mis redes sociales muchos chamacos, jóvenes, que se quieren quitar la vida”, confesó con preocupación. “Yo no lo hago público, pero a veces voy a visitar a jóvenes que no encuentran una salida”, reveló como parte de su intención de brindar ayuda.