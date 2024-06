La capacidad magistral del legendario dúo urbano Jowell y Randy para navegar en diferentes ritmos y sobresalir con líricas auténticas se proyecta una vez más en su nuevo álbum “Viva La Musik”. La anticipada producción discográfica sobresale por una narrativa poderosa y un viaje sonoro de alto nivel que lo perfila como una contribución significativa en el panorama urbano.

“Viva La Musik” celebra la versatilidad de Jowell y Randy como artistas. “Los más sueltos” demuestran por qué son catalogados como el mejor dúo de reggaetón de la historia, con un variado “tracklist” que muestra su dominio en diferentes géneros musicales como reggae, techno, EDM, salsa, dancehall, afrobeat, kizomba y otros, además del característico “perreo” al que nos tienen acostumbrados.

El álbum de 15 canciones representa un legado de 24 años de carrera musical de Jowell y Randy y una muestra de la dedicación del dúo para crear temas dirigidos a permanecer en el colectivo generación tras generación, con su ingenio para crear un sonido único.

La producción discográfica fue grabada entre Puerto Rico, Orlando, Miami, Medellín y Los Ángeles durante los últimos siete años. La historia de este álbum se remonta a enero 2017, cuando surgió el nombre de “Viva La Musik” como concepto. Comprometidos con una exploración musical profunda, tomaron su tiempo y, en una pausa a raíz de la pandemia, Jowell y Randy decidieron lanzar “Viva El Perreo”. A pesar del mundo estar encerrado, el dúo reconoció que su público pedía “perreo” y consiguieron marcar un hito con un álbum que los trajo de vuelta a ser las leyendas que son.

“Viva La Musik” cuenta con las colaboraciones de figuras estelares como Cultura Profética, Dei V, Álvaro Díaz, Zion y Lennox, De La Ghetto, Jay One y DJ Adoni, Maluma, Wisin y Yandel y Nicky Jam.

El tema en promoción es “Natural”, una composición que se desborda en elogios hacia esa mujer especial y su encanto para conquistar con su autenticidad. “Quiero tu cuerpo así, natural así / Me tienes eslemba’o como un éxtasis / Me siento hipnotiza’o cuando estás aquí / Baby es que yo a ti no te cambiaría ná / Luces fenomenal, espectacular así como estás”, confiesa parte de la letra. El artístico video musical, dirigido por Garabato, presenta a los intérpretes en un apacible entorno, envueltos en la inspiración que derivan de la sutileza del tema. La representación visual se realza con la elegancia de los pasos de una bailarina de ballet.

Como un adelanto al estreno de “Viva La Musik”, en los meses recientes el dúo lanzó las canciones “Lágrimas” (Ft. Cultura Profética), “Obli Se Chi” (Ft. Dei V), “Copas” (Ft. Maluma), “Si Te Pillo” (Ft. Wisin y Yandel) y “En La Intimidad” (Ft. Nicky Jam), las que de inmediato se convirtieron en éxitos con millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Jowell y Randy siguen apuntando a una sólida trayectoria que se engrandece con nuevos proyectos y presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y su tierra natal. En abril brillaron en el prestigioso Festival de Coachella como invitados del cantante colombiano J Balvin. El premiado dúo logró impresionar con su veteranía en el escenario para poner a bailar a una multitud que los aplaudió eufórica de principio a fin.

Tracklist de “Viva La Musik”:

1. “Lágrimas” (Ft. Cultura Profética)

2. “En La Intimidad” (Ft. Nicky Jam)

3. “Rompiéndola”

4. “Si Te Pillo” (Ft. Wisin y Yandel)

5. “Hay Rumores” (Ft. DJ Adoni y Jay One)

6. “No Me Hables De Amor” (Ft. De La Ghetto)

7. “Copas” (Ft. Maluma)

8. “Miami”

9. “Obli Se Chi” (Ft. Dei V)

10. “Te Estoy Pensando” (Ft. Zion y Lennox)

11. “Natural”

12. “La Plena” (Ft. Álvaro Díaz)

13. “Terapia”

14. “Sexy Sensual”

15. “No Me Quisiste”