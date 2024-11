El cantante Joyce Santana asegura que se encuentra en el momento más privilegiado de su vida tras revelar otra pizca de su futuro proyecto en “Ferxxoko”, un número musical que cuenta con la voz de uno de sus artistas internacionales favoritos, Feid.

El artista puertorriqueño manifestó en entrevista por videollamada con Primera Hora del junte que catalogó de “orgánico”, dado que conocer a la megaestrella fue como encontrarse con un “brother” que lleva conociendo y compartiendo trabajo por décadas.

“Una de las cosas más locas de esta experiencia fue que Ferxxo nunca te hace sentir incómodo, tú no sientes que estás haciendo una canción con alguien tan grande como lo es él ahora, él es sencillo, humilde, y tan en la buena. Todavía era la hora que la canción estaba por salir, y yo me decía: ‘Joyce, ¿qúe está pasando?’ Esto es porque estoy consciente de lo grande que es el tema, de lo grande que es Ferxxo, pero él es un tipazo, la química fue tan buena, él es otro pana más”, sostuvo el intérprete de “Babymama” sobre Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del colombiano.

PUBLICIDAD

El carolinense compartió que, a nivel musical, el número musical combina el interés suyo y la pareja de Karol G en regresar a las raíces del “dembow”, pero tomando prestados elementos alternativos, como melodías industriales, un “chanteo” pesado que evoca la “vieja escuela” y una fluidez que evoca la nueva cepa del género.

“Si te soy bien sincero, ‘Ferxxoko’ es la canción que haga que reabran todas las discotecas que estén cerradas en Puerto Rico, le contaba a Feid que tendremos que debutar un ‘Perro Negro’ en la Isla”, expresó, entre risas, el carolinense, aludiendo al popular club nocturno de Provenza, Medellín.

El tema formará parte del primer álbum del carolinense, que llevará el título "Nada personal". ( Suministrada )

“Esa canción es puro perreo, pura discoteca, yo sé que la gente estaba loca de escuchar a Ferxxo en temas que fueran por esta línea, también estaban locas de ver con qué yo venía, ya que vengo con mi primer disco, esto es reguetón de la mata, de parte de las dos cunas del género, Puerto Rico y Colombia”, manifestó el boricua, quien asegura que experimentar con los sonidos nació tras escuchar un álbum de la banda de rock londinense Pink Floyd.

Santana también sostuvo que sostuvo que la colaboración, que sale luego de 11 meses de una pausa musical, debuta en un momento definitivo en la historia, tras la Isla del Encanto ser víctima del proselitismo político, luego que diversas voces del sector conservador estadounidense describieran al país caribeño como una “isla flotante de basura” y hasta pedir la deportación de los boricuas que voten por la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris.

PUBLICIDAD

“Es algo bien especial que un boricua salga a representar la Isla ahora con uno de los exponentes más grandes del reguetón a nivel mundial. Me siento en una posición bien privilegiada, bien especial y con una gratitud bien loca porque, por primera vez, estoy pasando en un momento muy lindo en mi vida, y me estoy dando cuenta justo cuando está ocurriendo, no despúes, estar así de presente me hace sentir feliz y agradecido”, indicó el exponente urbano, quien en los últimos cinco años ha colaborado con figuras como Young Miko, Omar Courtz, Nio García, YOVNGCHIMI, Luar La L, Young Martino, Álvaro Díaz, entre muchos otros quienes aprecia de corazón.

No toma “nada personal”

El puertorriqueño destacó que esta colaboración representa solo un pedacito del universo musical que confeccionó en lo que sera su primer disco, que llevará el título de “Nada personal”, proyecto que describe como “una lucha entre su yo del presente con su yo de hace 11 años”.

Santana destacó que la demora por no gestar un disco no fue por intentos fallidos o falta de recursos, sino porque, simplemente, no encontraba el momento oportuno.

“Nunca me había puesto para hacer un álbum, pero un día me sentí listo, fui a mi disquera, y les dije que estaba listo, sin ninguna expectativa a lo que me fueran a decir, y está bien lindo que me dijeran que eso era lo que estaban esperando”, indicó el cantante, adelantando que además de este tema, la producción también contará con su primer sencillo “Malos hábitos” con su compatriota De La Rose, así como otras ochos canciones nuevas.

“¡Qué bueno que me puse para hacer el disco cuando me sentía preparado como ser humano, no como artista! Si dejaba que el ego artístico me hiciera pensar que estaba listo para esto, de seguro iba a tener el ‘escrache’ de mi vida”, enfatizó sobre la producción, que se espera que se estrene entre finales del año corriente, o principios del 2025.