(The Associated Press)

Miami. Juanes puede agregar a su biografía el título de “ladrón de autos por error”.

El cantautor galardonado con el Grammy y el Latin Grammy contó en un video de Instagram cómo fue posible que se llevara un auto equivocado hasta su casa y cómo llegó a buscarlo la policía porque habían recibido un reporte por un auto robado.

“Me encuentro cinco carros de policía, con diez policías armados hasta los dientes”, dijo en el video publicado el martes.

Juanes le mostró a la policía su auto Tesla, incluso cerró la puerta diciéndoles que estaban equivocados.

Pero cuando revisó las placas y el interior del auto se dio cuenta que efectivamente no era el suyo. La policía mientras tanto no se iba de frente de su casa.

“¿Cómo me abre el carro y cómo anda el carro? Porque en estos carros uno anda con la llave, si no la tienes con vos el auto no abre”, dijo Juanes, quien señaló que un policía cubano estaba muerto de risa por la situación. “Me decía 'oye chico esto es increíble, en 20 años nunca me había pasado ... ¡es un escándalo!”.

Juanes pudo resolver la situación sin ser detenido, pero sí se tuvo que subir a una patrulla para ir a recoger su propio auto, el cual se había quedado en el estacionamiento de un restaurante a donde había ido con su esposa.

El dueño del auto equivocado le explicó que solía dejar la llave de su auto en el carro y por eso Juanes pudo arrancar creyendo que era el suyo.

“Literalmente (mi esposa) Karen Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami”, dijo Juanes.