Tras una increíble recepción inicial del primer sencillo de su próximo álbum Origen, el embajador mundial del rock latino, Juanes, lanza el segundo sencillo con una interpretación única en español del clásico de Bruce Springsteen Dancing in The Dark.

Al inicio de su adolescencia, el novio de una de sus hermanas introdujo a Juanes a la música estadounidense, ya que viajaba a los Estados Unidos y traía discos de vinilo, entre los cuales Juanes descubrió Dancing in The Dark – su primera introducción a Bruce Springsteen.

Dancing in The Dark fue el primer sencillo del álbum de gran avance mundial de Bruce Springsteen Born In The USA. La canción vendió rápidamente más de un millón de copias solo en los Estados Unidos y fue seleccionada como “Sencillo del año” en la encuesta de lectores de Rolling Stone de 1984, entre otros reconocimientos.

Coproducida por Juanes y el productor Sebastian Krys, ganador de un Grammy, la canción marca el único éxito en inglés que Juanes ha traducido completamente al español para su inclusión en el álbum Origen.

Vertiendo su alma en esta interpretación íntima y emocional, la interpretación de Juanes es más lenta, más vulnerable e introspectiva para enfatizar el sentido lírico de tristeza, vacío y pérdida de la canción.

Durante su carrera, Juanes se presentó como intérprete especial antes del discurso de apertura de Bruce Springsteen en el SXSW 2012, y también realizó una interpretación bilingüe de Hungry Heart, siendo el único artista latino que participó en el tributo a la Persona del Año de los Grammy / MusiCares 2013 para Springsteen.

Origen es una colección cuidadosamente seleccionada de sus versiones personales de algunas de las canciones más influyentes de tres períodos distintos de descubrimiento musical en su propia vida: la infancia, la adolescencia y la adultez temprana (antes de comenzar su carrera en solitario).

Es un regreso a las raíces orgánicas tempranas de la superestrella colombiana y la fusión de rock crudo, complementado por una increíble instrumentación y producción.

Basado únicamente en las primeras palabras/rumores de las redes sociales sobre el lanzamiento, Rolling Stone ya nombró el próximo álbum de Juanes como “Uno de los álbumes más anticipados de 2021”.

Juanes ha acumulado la asombrosa cantidad de veinticinco premios GRAMMY y Latin GRAMMY combinados, 12 sencillos #1 en EE.UU. y una gran cantidad de lanzamientos multiplatino.