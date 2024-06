El camino del amor y el deseo de contar historias, lo inspiran. La actuación ha sido una de esas vías para adentrarse en el mundo de diversos personajes con los sentimientos que los forman. Pero la música se ha convertido en otro vehículo fascinante para relatar vivencias, con sus altas y sus bajas.

A la hora de interpretar, el colombiano Juanma Restrepo es selectivo con las composiciones. “Me gustan las historias. Como también estoy formado desde la actuación, el teatro, me gusta el cine y la narrativa como tal, el inicio, el desenlace, siento que la música te puede compartir un momento, y estoy transmitiendo esa sensación, como puede ser una historia o puede ser un sentimiento, tristeza, porque el amor también trae el desamor, y siento que a veces se puede hablar de todo o de nada, pero me gustan mucho las palabras y lo que evocan las palabras bien colocadas”, destacó el artista, quien está de paso por Puerto Rico.

Cantar es un ejercicio que ha amado desde su niñez, pero no lo veía desde un punto de vista profesional. “Fue estando en la serie de ‘La reina del flow’ que dije ‘me gusta este ambiente, me gusta el público, me gusta lo que este personaje (’Charly Flow’) tiene por dentro, y comparto con él lo que es poesía, valores’”, detalló el actor, quien también trabajó en “Los Briceño” y “Pasión de gavilanes”. “Pero hoy como que hay tanta intoxicación de información, que necesitamos más personas llenas de sentimientos, más valores, y la música nos conecta, nos une, y es lindo poder reafirmarse con lo que uno tiene por dentro, y me dije a mí mismo ‘voy a comprar un micrófono, voy a comprar una tarjeta de sonido y voy a encontrarme dentro de la música’”, compartió sobre su determinación de abrirse paso en la industria musical.

“Por ti”, “Recuerdos” y “Perfecta” son canciones con las que ha comenzado su jornada como vocalista. Actualmente promueve “Viéndote”. “Llevo tres años buscándome, buscando esa música que tengo por dentro y ensayando, estudiando la música, viendo la composición. Siempre me ha gustado cantar, pero hace tres años dije ‘voy a tomarme esto en serio y voy a buscarme por dentro, mi sonido’. Siento que es un camino muy largo el que hay que caminar, sin afán, sin pretensiones, ir observando, disfrutando, sobre todo como esponja, aprendiendo, preguntando”.

El tema del amor es su motor. “Siempre lo he sabido. Dentro de mí, en mi sangre, siempre ha estado corriendo el mal romántico, y digo mal romántico porque es el que te hace enamorar, el que te hace sufrir con lo bello, lo bueno, lo útil, el que te hace ver el pajarito posarse en la rama, el que ve a las personas pelearse y sufre por ellas, el que también ve las historias de amor en los callejones”, expuso, y manifestó cómo ha procurado llevar su estilo inclinado por el pop urbano. “Me gusta mucho lo romántico, entonces mezclo lo que hacen los artistas urbanos, el ritmo, y me gusta la inspiración de los románticos, los poéticos”, prosiguió sobre las fusiones en las que disfruta sumergirse.

En el proceso, existen otros ritmos que influyen en sus creaciones musicales. “Cantar es un caminar de prueba y error. Me gustan todos los géneros, desde el rap hasta el jazz, pasando por la salsa, el merengue, la bachata, y me he encontrado en el pop urbano, principalmente”.

En la canción “Viéndote” quiso presentar la admiración por alguien desconocido. “Es un momento que viví yo, que ha vivido cualquier persona en una disco, o haciendo una fila… Muchas veces me han dado ganas de escribir una canción que se llame ‘Amor de aeropuerto’, porque esa sensación de que tú ves a alguien en un bus y se asomó por la ventana, y es él o es ella, se miraron de esa manera que en un segundo se contó una historia de amor, y pudo haber sido el amor de tu vida y esa persona también lo sintió, y se fue y nunca le hablaste y nunca se contó, pero pudo ser él, ella”, detalló envuelto en su línea romántica. “‘Viéndote’ es precisamente eso, es esa sensación de incógnita. Veo a esa persona y veo esa pregunta, veo la interrogante, ¿quién es?”, precisó sobre el anhelo de conocer a esa persona, aunque al indagar si alguien está en su corazón, se limitó a contestar que está “enamorado de la vida”.

Su fascinación por la naturaleza, por caminar senderos en la montaña, no solo lo recarga de energía, sino que aviva su inspiración. Así nació el sencillo que vislumbra lanzar próximamente, y que cuenta con la colaboración del chileno Mati Gómez. “Surge a raíz de una pérdida que tuve, una discusión no muy grave, pero es una caminata de cuatro horas con mi perrita, en una montaña en Medellín. De esos momentos de desconexión y conexión conmigo mismo se me ocurrió la melodía, y compuse una canción que se llama ‘El orgullo’, y es cómo el orgullo nos hace sentirnos solos”, reflexionó sobre la letra. “Está hablando de que, a veces, el orgullo nos hace perder amistades, familiares, un gran amor, por una pelea, por una conversación pendiente que no se solucionó. Entonces, es una invitación a que hablemos, ‘dejemos esto ya y te prometo que vamos a ser felices’. Y en esos lugares encuentro inspiración”.

Actuar sigue en su lista de prioridades. “Para mí es el primer contacto con el arte y con los espectadores”, respondió enfático. “Quiero dedicarme al arte por toda mi vida, más allá de la reputación, la fama. Ser feliz haciendo eso”, sostuvo. “Está en mi día a día la actuación. Siempre intento observar, percibir. Me encanta el cine. Todos los días practico un papel diferente con cada persona que me encuentro”.

Las oportunidades para destacarse en esta área siguen tocando su puerta. “Viene un proyecto bien interesante. No te puedo dar detalles porque estoy en eso, pero viene una serie que es con dos temporadas, en Colombia”, adelantó con marcado entusiasmo. “En los últimos meses me he dedicado de lleno a la música. Me he concentrado en ello por enfoque, por creatividad, por seguir la intuición. Pero también (mi vida) tiene de actuación. Busco encontrar un balance entre las dos”, compartió, y reveló en qué tramas le gusta destacarse.

“Me gusta mucho el ‘thriller’, ese género entre el suspenso y el drama, si se puede decir así. Hay una tensión, pero solamente el espectador lo sabe”, dijo, y añadió que la comedia es otra faceta en la que le gustaría experimentar. “Me parece muy difícil. Me encantaría en algún momento hacer una comedia romántica”.