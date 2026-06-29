“Cada segundo de mi visita, me sentí completamente respetada, abrazada, valorada y querida”.

Así se expresó Juliana Velásquez, quien está enchulá con Puerto Rico luego de hacer su debut musical en la Isla en el reciente concierto que presentó su compatriota Carlos Vives en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“Estoy absolutamente enamorada de esta tierra. Desde que me bajé del avión todas las personas que conocí me trataron con un amor y un cariño que, de verdad, no tengo cómo devolverlo. ¡Me quedaría en Puerto Rico pa’ siempre!”, resaltó la cantautora, quien conoció la belleza del Bosque Nacional El Yunque y los sabores criollos como el del mofongo relleno de camarones.

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Pero su participación en el concierto de su paisano no representó su primera visita a la Isla del Encanto, pues el año pasado vino para ver a Bad Bunny en su histórica residencia artística “No me quiero ir de aquí” en el Choliseo y entonces se quedó con las ganas de volver para disfrutar otro espectáculo de primera y además poner a prueba su talento en tarima.

“Cuando vine a la residencia de Benito lo decreté y le dije a la vida: ‘Yo sé que algún día voy a estar aquí cantando’. Nunca pensé que ese día llegara tan pronto”, apuntaló la artista, quien se convirtió en testigo del respaldo que han recibido aquí sus compatriotas por décadas, al tiempo que comparte cómo la música que exportamos le dio forma a su infancia, así como la influyó en materia artística.

A preguntas de este medio, la también actriz manifestó que figuras como el mismo Conejo Malo, así como Kany García, Don Omar, Ivy Queen, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico y Robi, un artista novel que recientemente apuesta al pop boricua, han sido los artistas que no sólo disfruta escuchar, sino que le han servido de inspiración.

Juliana compartió que artistas boricuas como Bad Bunny, Kany García, Gilberto Santa Rosa y Robi son algunos de los que más disfruta escuchar. ( Suministrada / Nicolo Meneses )

Pero la colombiana reconoció que el último proyecto de Benito Antonio Martínez Ocasio, “Debí tirar más fotos”, dejó en ella una gran impresión, ayudándola a sentir más seguridad en lo que anhela mostrar en sus próximas propuestas.

“Siempre he querido mezclar la cultura de mi país en mi música y, absolutamente, todos los temas, de punta a punta, son mi número uno”, acotó.

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Ahora la cantante busca honrar sus raíces y experimentar con ritmos autóctonos con “El achantado”, un tema que refleja un desacierto amoroso que tuvo un final sigiloso, pero no exento de dolor.

“Achantado es una expresión muy colombiana y es para referirnos a una persona que está cabizbaja, triste, y en la canción es cuando estás arrepentido”, explicó la exponente.

Juliana expuso que el número se trata de un “afronato”, donde fusiona el legado de artistas como Diómedes Díaz y Rafael Orozco, y un ritmo electrónico adoptado de países como Nigeria y Ghana.

“Esta es la historia de un hombre que decidió irse por la puerta de atrás y hacer las cosas mal, pero los latinos no sólo lloramos, sino que lloramos y bailamos, y por eso nace esta canción”, resaltó.

La intérprete destacó que este sencillo será una probadita de su próximo disco, en el que espera mostrar su trayectoria desde “el lado más humano del mundo”.

“Es un proyecto muy profundo que no sólo va a hablar de amor y desamor, que va a hablar de las situaciones más humanas que he tenido que encarar no solo como artista, sino como persona, como mujer. Pronto van a conocer el ‘big picture’, pero les dejo saber que es mi trabajo más personal”, dijo la también ganadora del Latin Grammy por “Mejor Nueva Artista” en 2021, quien celebra su independencia creativa que obtuvo hace cinco años, cuando decidió darle prioridad al estudio de grabación sobre el set de televisión en el que se crió desde los siete años de edad.

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“Ese Grammy fue una señal bien clara. La actuación es especial, pero la música te permite decir lo que quieres decir, y desde que tomé la decisión de virar y cambiar el rumbo de mi vida ha sido un proceso lleno de bendiciones”, sostuvo la bogotana, quien recientemente tuvo su segundo espectáculo ‘sold-out’ en el Movistar Arena en su ciudad natal.

“Ahora lo que viene es poder salir de Colombia, mostrar lo más maravilloso que tiene mi tierra, compartir la diversidad de mensajes hermosos que tenemos no sólo en mi Tierra, sino en Puerto Rico y el mundo entero”, indicó.