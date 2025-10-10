El pianista y cantante Junito Laredo es uno de esos artistas que ha podido vivir de la música. Gracias a su talento se ha presentado en casi todos los hoteles y restaurantes del área metropolitana.

En agradecimiento a los fans que siempre lo han apoyado celebrará sus 51 años de carrera con una presentación gratuita el miércoles, 22 de ocubre a las 7:00 p.m. en el restaurante Amadeus Bristo, de Hato Rey.

“Agradecido de Dios por permitirme celebrar tantos años de carrera, y por la gracia que me ha concedido de haber vvivido por tantos años de mi trabajo: tocar piano y cantar. Es por ese motivo que quiero celebrar con mis fans y el público en el restaurante Amadeus, donde continuaré presentándome todos los miércoles. Será una noche especial porque seleccioné un repertorio de reconocidos temas románticos de compositores del patio y el extranjero. Además tendré como invitados a varios compañeros cantantes”, manifestó el músico, quien a renglón seguido recordó sus primeras presentaciones.

“Comencé en la década de los 70 en el night club El Mesón del Condado. También me presenté en La Pianola de Isla Verde. Allí coincidí con mis compañeros Carlos de la Cima y José Oscar. Tuve 19 años ininterrumpidos tocando en diferentes hoteles de San Juan: El Caribe Hlton, Palace, Travel Lunch y en el Condado Plaza”, rememoró.

Laredo reveló su magía musical para cautivar al público.

“Mi repertorio variado, en el que combino música romántica de los 70 y 80, rock en español de Palito Ortega, éxitos de José José, Roberto Carlos, Nino Bravo con temas de cantantes más modernos como Ricardo Arjona y Luis Miguel, entre otros. Además de que soy muy complaciente con el público en sus pedidos de canciones. Tengo un grupo de fans que me sigue a todas partes donde me presentó“, sistuvo.

El veterano artista se decribe como autodicta.

“De niño me gustaba cantar, era un presentado en la escuela. Yo tocaba la guitarra de mi papá, que me enseñó a buscar la afinación. Después comencé a tocar piano, fue un arte innato. Me perfeccioné con unas clasesitas que me dio el maestro Jaimito Umpierre, y en los años que toqué en la orquesta de Charlie Palmieri. En el canto mi gran maestro fue Santitos Colón, con quien grabé tres discos”, expuso.

Junito Laredo ha acompañado con su piano a un sinnúmero de cantantes puertorriqueños, entre estos Chucho Avellanet, Andy Montañez, Ismael Miranda, José Juan Tañón, Awilda La Mimosa, Jacky Capó, Celinés y Carmín Vega, con quien grabó un disco y ha trabajado por 45 años.

A lo largo de su extensa trayectoría ha recibido varios reconocimientos, el más reciente fue la exaltación al Salón de la Fama de la Música, con el Premio Bohemio, conferido por José J. Nieves, presidente de la organización. La actividad fue celebrada el pasado 10 de agosto en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Para reservaciones a la celebración de los 51 años de carrera de Junito Laredo puede llamar al (787) 641-7450.