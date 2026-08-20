El merenguero puertorriqueño Junny Ramos celebrará cuatro décadas de trayectoria artística con un espectáculo dedicado a quienes han acompañado su carrera desde los salones de baile hasta los escenarios más importantes del país.

La cita será el sábado, 17 de octubre, en el Salón La Rosa de Bayamón, donde el intérprete presentará el evento especial “Junny Ramos, 40 años de Merengue”, una noche que promete revivir los grandes éxitos que marcaron su carrera.

Recorrido por sus mayores éxitos

Reconocido como una de las voces más distintivas del merengue en Puerto Rico, Ramos interpretará canciones que lo convirtieron en favorito del público, entre ellas “Amor en la Escuela”, éxito alcanzado junto a Los Sabrosos del Merengue, además de “La Condena”, “Mátame de amor” y “Me has echado al olvido”, temas que popularizó durante su etapa con la orquesta Wao!.

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El cantante explicó que el espectáculo será un homenaje al público bailador y a la época dorada de los grandes salones de merengue.

“Mi objetivo es brindar una noche en agradecimiento y homenaje al verdadero bailador. Recordar aquellas noches únicas del Salón Villa Real, que era la Casa del Merengue”, expresó Ramos.

El concierto ha sido concebido como una velada en la que el público podrá bailar de principio a fin, sin dejar de lado los momentos emotivos que evocan canciones convertidas en la banda sonora de varias generaciones de seguidores.

La celebración también marca una nueva etapa creativa para el artista, quien recientemente presentó la producción romántica “Me estoy volviendo loco” y la propuesta musical “Full Band Concert Series”.

Cuatro décadas

Además de cantante, Junny Ramos se ha destacado como compositor, músico y director musical, consolidando una trayectoria de 40 años dentro de la música tropical.

Tras integrar durante cinco años y medio Los Sabrosos del Merengue y liderar por cerca de cinco años la orquesta Wao!, dio un paso decisivo en 1996 al debutar como solista con un álbum homónimo, del que surgió el tema “No me dejan verla”.

Desde entonces, ha combinado el merengue tradicional con baladas y boleros, mostrando una versatilidad que ha mantenido vigente su propuesta artística.

Los boletos para “Junny Ramos, 40 años de Merengue” ya están disponibles a través de PRTicket.