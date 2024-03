Los Bee Gees conmovieron al mundo cuando lanzaron la canción “How Deep Is Your Love” en septiembre de 1977, como parte de la icónica banda sonora de “Saturday Night Fever”, película de baile que llevó al actor John Travolta al estrellato.

El tema, que formó parte de las seis producciones que crearon los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb para el legendario filme, se convirtió en el mayor éxito de la agrupación tras vender más de 200 millones de ejemplares y logró contar con más de 400 reinterpretaciones de diferentes artistas alrededor del mundo.

El cantante Junny Ramos decidió sumarle el merengue al emblemático sencillo, sin cambiar su lenguaje original, con el fin de realizar una aportación única al género musical caribeño.

Ramos, en entrevista telefónica con Primera Hora, habló sobre el proceso que conllevó crear esta producción con la ayuda del arreglista español Jonathan Cruz y un grupo de músicos de las Islas Canarias, donde mezcló la esencia de la balada pop con los ritmos con el que el músico se ha destacado por los pasados 30 años.

“No quería hacer una canción por hacerlo, por eso me tome mi tiempo. Ya que han fallecido varios de los hermanos Gibb, quería acompañar esta canción con un propósito”, expresó el también compositor, quien destacó que el mismo nace luego de lanzar un pie forzado a su equipo de trabajo: “¿Por qué no se ha escuchado merengue cantado en inglés?”

El boricua destacó que este reciente proyecto -más allá de preservar el sentir del tema original- también tiene como fin rescatar el merengue romántico, subgénero que se popularizó durante la década de los 1980 en el Caribe.

“No fue una tarea fácil, pero no fue imposible, nuestro ritmo se acomodó muy bien a la canción”, expresó Ramos, quien llegó a reinterpretar clásicos como “En la escuela” de Richie Ray y Bobby Cruz y “Querida” de Juan Gabriel bajo las agrupaciones “Los Sabrosos del Merengue” y “WAO”, respectivamente.

Por otro lado, cuando este medio le preguntó si tenía otro tema anglosajón en mente para darle su toque, el cantante no especificó, pero sí resaltó que lanzamientos de grupos conocidos como Air Supply y Chicago han estado en su interés para reinterpretarlos.

“Incluso, Jonathan trajo a la conversación que pudiéramos considerar lanzar una producción completa con sencillos de este estilo. No descartamos nada aquí”, indicó el merenguero, quien pronto llegará al Coca Cola Music Hall el próximo 21 de septiembre con otros 12 artistas como parte del 40 aniversario de Bonny Cepeda.

El tema “How Deep Is Your Love” se encuentra disponibles en plataformas digitales.