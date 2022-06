El cónclave salsero está listo para unir una vez a la veteranía y la nueva generación de la salsa en un mismo escenario.

Luego de dos años de una pausa obligatoria por la pandemia de COVID-19, el Día Nacional de la Zalsa de Z 93 FM regresará este próximo domingo para ofrecer más de diez horas de clave salsera, sabor y entretenimiento en el estadio Hiram Bithorn en San Juan.

La edición 38 del espectáculo, que por primera vez tendrá dos tarimas para agilizar las presentaciones musicales, espera a miles de salseros ansiosos de bailar y cantar ya que la pandemia impidió la realización del mismo en el 2021. El evento masivo fue el último que se hizo en la Isla previo al decreto de cuarentena en marzo del 2020 por parte del Gobierno.

PUBLICIDAD

Para este año, la producción del concierto ha diseñado varias áreas de asientos en arena para acomodar a 3,800 personas sentadas. Esto sumado a la zona de personas de pie y las dos áreas VIP que incluyen asientos, bebida, comida y baños privados.

La veteranía musical estará a cargo de los maestros Willie Rosario, Richie Ray, Bobby Cruz, Bobby Valentín, Andy Montañez y Papo Lucca con la Sonora Ponceña. Mientras que la experiencia la aportarán la orquesta La Mulenze, Víctor Manuelle, Luisito Carrión, Michael Stuart, Charlie Cruz y El Apollo Sound que hará un homenaje para celebrar la vida del fenecido Roberto Roena, junto a los cantantes Sammy “El Rolo” González y Tito Cruz.

La nueva generación estará representada por Luis Vázquez y Luis Lugo, seguido por la inclusión de otros géneros caribeños a cargo de La Tribu de Abrante, que debuta en la popular tarima salsera. Mientras que la representación femenina estará a cargo de la agrupación Son Divas, debutante en el evento masivo.

“Nosotros siempre vamos a respaldar a la nueva generación de talento de Puerto Rico, porque somos la estación de radio que más espacio le da a esos nuevos talentos. Ahora mismo en Z93 se escuchan más de 25 nuevos talentos, pero esto no es un trabajo solo de la radio. Este camino es largo y hay muchas cosas más allá de la radio que hay que trabajar a favor del género, como es que esos talentos sean respaldados por los productores, que crean en ellos y les den el espacio que requieren. Los promotores pueden dar espacio a estos jóvenes nuevos y se les abre el camino para que siga el género de generación en generación”, destacó el locutor Marcos Rodríguez “El Cacique”, quien también es el director de Programación de la emisora Zeta 93 FM, en un aparte con este medio durante la conferencia de prensa que reunió a la mayoría de los artistas en el hotel Fairmont El San Juan en Isla Verde.

PUBLICIDAD

El timbalero Willie Rosario, de 98 años, precisamente instó a los productores y promotores de evento a darle un espacio igualitario a las nuevas generaciones de talento en el escenario. El compositor y director de orquesta, conocido como “Mr. Afinque”, precisó que no basta con incluir a un novato en un evento musical y que este sea el que abra el espectáculo y que se limiten a que las agrupaciones con “nombre” sean las que cierren el concierto. Al contrario, sugirió que se le otorgue tiempo igual a los nuevos talentos para que sean escuchados por toda una audiencia para que así puedan respaldar o no el talento.

De la nueva cepa de exponentes salseros destacó a Manolito Rodríguez, Julito Alvarado y Luis Vázquez, este último que se estrenará en el evento ante miles de cocolos.

“En la salsa llevo dos años trabajando de lleno y estoy feliz con contar con una producción musical en el mercado. Más que contento de estar en el evento original y de compartir con mi gente. Estoy agradecido de estar en una tarima tan grande con Luisito Carrión, La Mulenze, Bobby Valentín y Willie Rosario que va a estar tocando ese timbal a sus 98 años; qué más puedo pedir. Estoy muy honrado con esta invitación y mis respetos. Mi objetivo es aprender de estos grandes que van a estar en tarima. Se siente la presión, pero estamos listos para meterla bien duro”, dijo Vázquez, de 16 años.

El entusiasmo también se proyecta en la orquesta Son Divas que establecerán un preceden al ser la primera agrupación femenina puertorriqueña en tocar en el Día Nacional de la Zalsa. Ante la poca representación femenina en el género de la salsa, la directora musical del grupo Nicole Yomara enfatizó en la inclusión de las mujeres no solo como vocalistas, sino como músicos.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos la primera orquesta compuesta en su totalidad por mujeres que se va a presentar en el tradicional evento. Aquí todas somos músicos y estamos tratando de abrir espacios para mujeres. Para esas chicas que están escondidas en nuestro país y las que están en formación, para que en un futuro tengan mayores oportunidades en el género”, indicó la directora musical sobre la agrupación que nació en el 2017.

El músico Bobby Valentín fue sorprendido con un bizcocho de cumpleaños por sus 81 años. Valentín aseguró que se encuentra muy bien de salud.

El llamado "Rey del bajo" fue sorprendido con un bizcocho por su cumpleaños 81 durante la conferencia de prensa. ( Jose Rodriguez © )

“Fui de los primeros en estar este tradicional evento y el que me inviten a esta edición 38 me honra mucho. Gracias le doy a Dios que me ha dado vida hasta las 81 años y será hasta que él diga. Este género hay que apoyarlo, porque no ha muerto”, puntualizó el “Rey del bajo”.

Los boletos del evento están a la venta en Ticket Center.