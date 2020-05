El intérprete urbano Justin Quiles vuelve a romper el reguetón ”lento” que le ha ganado popularidad para unirse por primera vez a dos importantes figuras del género, Daddy Yankee y El Alfa.

Tras probarse con una propuesta más movida en el sencillo “Cristina“, que grabó junto con Maffio, Nacho y Shelow Shaq, el artista apostó de nuevo a la velocidad rítmica en el nuevo sencillo “PAM”, disponible desde la madrugada de este viernes en las plataformas digitales.

“Al principio no me gustó la canción, porque es un estilo nuevo, como el de ´Cristina´, que pegó mucho en Europa y en Miami también, y tampoco me gustaba porque no es mi estilo. Soy alguien que canta a lo mejor un reguetón más lento, más romantiquito, pero es otra esquina que a la gente le gustó mucho”, dijo Quiles, natural de Aguadilla.

Con esta colaboración, Quiles consigue tener un trabajo con dos personalidades de la música con las que anhelaba grabar. “Yankee le inyectó la energía que le faltaba al tema, y El Alpha le dio la loquera que le gusta a la gente”, comentó.

Este tema y el vídeo que lo apoya debieron salir al mercado en marzo, pero se detuvo por motivos de la pandemia de Covid-19. Ahora lo presenta para mantenerse activo y presente entre sus seguidores. Compró, inclusive, un estudio de grabación para continuar componiendo y produciendo música desde su casa en Florida.

Así también evita “perder la cordura” mientras dure el aislamiento social.

Creo que es un junte que la gente no se espera” -Justin Quiles, intérprete y compositor urbano

“Hay que buscar la manera de innovar y de hacer cosas. En las redes sociales, especialmente, mantenerse relevante, que la gente nos siga viendo”, afirmó el exponente de “Loco por verte” y “DJ no pare”.

Quiles proyecta presentar un álbum una vez pase la etapa crítica de la pandemia, ”y tal vez“ su próximo sencillo deje a un lado las colaboraciones para apostar por un tema en solitario.