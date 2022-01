La cantautora puertorriqueña Kany García anunció en sus redes sociales la posposición de los conciertos que realizaría el 28 y 29 de enero, como resultado de la crisis de salud que enfrenta el país por el alza en contagios del COVID-19.

Las nuevas fechas de las presentaciones musicales serán el 25 y 26 de marzo.

“Hola familia 🇵🇷, como todxs ya saben los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones han seguido en aumento durante los pasados días. Es por esto que con mucho pesar pero siempre pensando en el bienestar de todxs no me a quedado de otra que posponer los conciertos que teníamos pautados para el 28 y 29 de enero en el Coliseo de Puerto Rico”, escribió en su cuenta Instagram.

“Entendiendo que mover la fecha de estos conciertos es lo más responsable en estos momentos. No saben las ganas que tengo de estar junto a ustedes, de veras que no tienen idea de la frustración que contengo… He logrado reservar un huequito este 25 y 26 de marzo para regalarnos dos noches inolvidables como nos merecemos! Cuento como siempre con su cariño, allá los veo”, concluyó.

La producción del espectáculo, a cargo de Move Concerts Puerto Rico, La Buena Fortuna y Noah Assad Presents, aclaró que los boletos comprados para las funciones originalmente pautadas, serán válidos para las nuevas fechas.

El repertorio del espectáculo incluirá sus más grandes éxitos y los de su álbum reciente, “Mesa para dos”, como “Lo que en ti veo”, “Búscame”, “Titanic” y “Nuevas mentiras”.

“Mesa para dos”, debutó #1 en la lista Current Latin Pop Albums de Billboard a un día de su salida. Además, alcanzó la posición #1 en iTunes en varios países de Latinoamérica. El sencillo “Lo que en ti veo”, junto a Nahuel Pennisi, sobrepasó más de 11.3 millones de visualizaciones en YouTube y debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

Asimismo, la puertorriqueña recibió cinco nominaciones por su álbum “Mesa para dos”, en la cual triunfó en la categoría de “Mejor álbum cantautor”, en la 21a Entrega Anual del Latin Grammy, convirtiéndose así en la artista femenina con más candidaturas en la edición celebrada en noviembre 2020.