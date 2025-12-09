La cantautora Kany García revela las primeras paradas de lo que será su recorrido global en el 2026, donde la puertorriqueña confirmó que, desde el mes de abril, llevará su música a múltiples escenarios en América Latina, Europa y otros importantes mercados alrededor del mundo.

Tras el reciente lanzamiento de “Tierra mía”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, la artista se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones y su sello interpretativo característico.

Fechas de la gira de Kany García. ( Suministrada )

Estas primeras fechas la llevarán a múltiples ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Santo Domingo; además de regresos importantes a plazas de España y Europa.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera, en declaraciones escritas.

Este nuevo “tour” surge a más de un año de darlo todo con su gira “García”, donde tuvo 22 funciones completamente vendidos en Estados Unidos promoviendo su última producción discográfica que lleva dicho nombre.

Dicho disco también hizo historia tras conseguir dos premios Latin Grammy 2024 por “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” y “Mejor Canción Cantautor” por el tema homónimo.

García también fue nominada al Premio Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Pop Latino” por este mismo proyecto, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes y reconocidas de la música latina.

Esta será solo la primera parte del itinerario oficial, adelantó el equipo de producción de la puertorriqueña. Próximamente se anunciarán nuevas fechas y territorios que formarán parte del tour 2026.