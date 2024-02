“¡Qué muchas ganas tenía de decir esto! ¡Buenas noches, Puerto Rico!”

Así se manifestó Kany García, quien arrancó ayer, viernes, el primer día de su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras casi dos años de su último espectáculo en el prestigioso recinto de entretenimiento en San Juan.

La cantautora se presentó anoche ante miles de fanáticos que se prepararon para una velada llena de romance, empoderamiento y reflexión a través de su música. Su espectáculo dio comienzo a las 9:30 p.m., cuando la boricua apareció en tarima, luego que un sol rojo resplandescente iluminara todo el Choliseo, y les diera voz a temas como “Fuera de servicio”, “Mi plan de vida” y “Soy yo”.

“Tocar en todos lados ha sido una maravilla, un regalo, un privilegio, una bendición, pero tocar en el Choliseo, tocar en la isla de una, tocar en la isla que te vio nacer, tocar para tu gente, ¡esta es la gloria, esto es otra cosa! Llevamos ya un ratito, le dijimos quédese un poquito más, y exactamente, eso hicieron. Vamos a pasar una noche cabronamente espectacular”, expresó la toabajeña, quien sorprendió al público al traer a su colega, Tommy Torres -uno de los varios artistas invitados de la velada musical- para cantar “Quédate”, lo que provocó que el público brincara de sus asientos.

30 Fotos La cantautora arrancó este viernes su serie de conciertos, luego de casi dos años de su último espectáculo en el recinto sanjuanero.

Entre las estrellas que le acompañaron, también llegó la cantautora costarricense Debi Nova, el compositor Draco Rosa, la cantante Carla Morrison -que viajó de París a Borinquen-, Fofé Abreu y la reguetonera boricua Young Miko, quien entonó su más reciente colaboración con la galardonada compositora, “En esta boca”.

Draco Rosa la acompañó en el escenario. ( Stephanie Rojas )

Ese último suceso surgió luego de que la intérprete dedicara unas conmovedoras palabras a la artista urbana. “Hace 10 o 15 años, me hubiera fascinado escribir canciones que describieran en su totalidad lo que sentía, pero era imposible porque cada vez, nuestra comunidad LGBTIQ+ ha tenido que caminar, a diferencia de los derechos que la gente se levanta con ellos y no se da cuenta que los tiene, nosotras, nosotros y nosotres hemos tenido que conseguirlo a pico y pala. Hace años, para mí era imposible poder decir que con la boca de una mujer me podía volver absolutamente loca una noche, pero 15 años más tarde, llega Young Miko a contarme que está totalmente bien”, manifestó.

De hecho, durante la presentación, la añasqueña le pidió a Kany repetir la interpretación, dado que se encontraba algo nerviosa tras su aparición. Sin embargo, en el segundo intento, todo cayó en pie y continuó la fiesta. “Para mí era muy especial hacerlo muy bien hoy aquí contigo, y no voy a decir que me puse vulnerable o que me puse nerviosa, lo que muchos no saben es que estoy compartiendo tarima con uno de mis ídolos”, expresó la cantante de “Riri”.

Junto a Young Miko. ( Stephanie Rojas )

La emoción siempre fue protagonista durante el espectáculo nocturno titulado “Te lo agradezco”, que fue uno de los 26 temas que presentó Kany ante los puertorriqueños que se dieron la vuelta para disfrutar más allá de la música, la persona que representa la boricua, quien ha abogado por los derechos de las comunidades sexodiversas y condenado la violencia de género en la Isla por más de 15 años de su trayectoria.

Esto se evidenció cuando la artista cantó “Confiesa”, donde honró la memoria de Keishla Rodríguez, la joven de 29 años que -tras estar embarazada- fue secuestrada, agredida, drogada y luego lanzada al agua por su entonces pareja, el exboxeador Félix Verdejo, quien está cumpliendo dos cadenas perpetuas por este crimen, y pidió a los espectadores a levantar sus teléfonos en memoria de alguna ser querida que perdieron a manos de la violencia machista.

Otros éxitos que tocó la también compositora fueron “Bailemos un blues”, “Titanic”, “Bachata rosa” con la cantante costarricense Debi Nova, “Hoy ya me voy”, “Para siempre”, “Para volver a amar”, “DPM”, “Agüita ‘e coco”, entre otros.

Kany García seguirá este fin de semana llevando su espectáculo en el Choliseo, que continuará lleno de sorpresas y un repertorio musical variado, donde el pop, el rock, y hasta la bachata, tendrán su espacio.