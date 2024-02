Cuando se está cómoda consigo misma se refleja hasta en la piel. La cantautora Kany García transmite serenidad, madurez y seguridad, haciendo de cada palabra y de cada canción, un retrato cada vez más honesto.

“Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar”, dice un verso de la canción “La siguiente”, que grabó con Christian Nodal, y que bien pudiera ser su mantra en esta etapa de vida, cuando lo que le importa es muy distinto a lo que tal vez prestaba atención al inicio de su carrera.

“Creo que estoy en un momento de mi vida donde me gusta lo que veo en el espejo, me gusta lo que proyecto, me gusta lo que defiendo. Siento que hago lo que me mueve musicalmente, más allá de las expectativas”, expuso la artista de 41 años a horas de tomar nuevamente el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para hacerlo suyo canción por canción con la serie de conciertos “Te lo agradezco”, que presenta de hoy al domingo.

Lo que me importa es ser fiel a mí, a lo que voy viendo y a lo que voy sintiendo y a mi intuición, y me he dejado llevar últimamente por eso y las cosas me han salido bien” - Kany García, cantautora

Hay expectativas que sí le importan, dijo poco después en esta entrevista desde la oficina de la discográfica Sony Music. Es consciente que su presencia en el escenario exige algo más que música. Su solidaridad con su comunidad LGBTQ+ y su defensa de los derechos de las mujeres, así como sus denuncias frente a la violencia de género, es algo que su público espera que se manifieste de alguna manera en sus shows. Puerto Rico no es la excepción.

“En el ‘Choliseo’ siempre la gente espera que sea muy vocal y eso a veces me asusta, porque me hace tener que estarme educando y empapando y no decir cosas por decir, y hay cosas que voy a ser repetitiva, pero es que dos años más tarde, pues tenemos las mismas cifras o peores”, comunicó en referencia a los casos de violencia de género. Este año, la Policía ha reportado cinco feminicidios íntimos, y otras siete muertes de mujeres por otras causas. Se reportó además un transfeminicidio.

“Hablando de historia del país, todo lo que pasó con Ricky Rosselló, en gran medida, fuimos los artistas los que estuvimos involucrados, siendo vocales y atrayendo a la gente. Entonces ahí te das cuentas del peso que tiene el arte y el peso que tiene que los artistas que así puedan hacerlo, tomen el micrófono para hablar”, sostuvo.

Lamentó la poca efectividad o ninguna del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, así como la falta de educación y sensibilidad en todos los niveles de funcionarios públicos que atienden los casos de violencia de género en la isla.

“Por mucho tiempo he estado en una fundación LGBT y me gusta, porque siento que tengo que hacer muchas cosas por mi comunidad, pero siempre hay algo que te mueve más, y para mí el tema de ser mujer y lo que estamos viviendo, creo que es el tema que más pasionalmente ataco y más trato de saber y más pregunto qué más podemos hacer. Creo que es uno de los tópicos que más me afectan”, puntualizó.

Va con todo

Si hace dos años dejó al público con deseos de más, Kany García promete esta vez un encuentro musical “mucho más espectacular”. Producido por Move Concerts, los tres conciertos están básicamente vendidos y eso sí le inquieta. “Cuando eso pasa, claramente, la puesta en escena tiene que ser increíble”, anticipó sin adelantar ni un nombre de la cargada lista de invitados que la acompañarán.

“Es tenso, porque es tu país”, agregó sin que eso mine sus deseos de divertirse.

Probableme una de sus invitadas sea la intérprete de música urbana Young Miko, con quien este jueves estrenó el sencillo “En esta boca”, una bachata que las inocomó a las dos al sacarlas de sus respectivos estilos musicales.

“Para mí era importante incomodarla a ella y no estar yo en una zona de confort. Si hubiéramos hecho algo pop, la pongo a ella en una desventaja mayor. Aparte de que me parecía interesante que la gente conociera una cara de Young Miko que no descubren, que es que ella canta”, compartió del proceso creativo, tanto del sencillo como del video, realizado en Puerto Rico con la dirección de Val Vega. “Para mí era importante eso, la incomodidad, las cosas en común de ambas. Creo que para muchos eran obvias, creo que la más evidente y el foco de atención es ser parte del mismo colectivo; pues sí, pero eran muchas más las cosas diversas entre nosotras que quizás había que buscar ese lugar donde las diversidades fueran justas y equitativas para cada una”.

Este tema será parte de un álbum “muy ecléctico” que la ganadora de múltiples premios Grammy Latino presentará en abril.