No tienen idea lo que significa reencontrarme con mis mùsicos despues de tanto tiempo para llevarles directo a sus casa #MesaParaDos en un concierto transmitido completamente en vivo desde el Coca Cola Music Hall este 11 de JULIO a las 9pm (hora Puerto Rico) ✨🌸 A partir de mañana a las 10am podrán adquirir sus boletos en www.livepassplay.com