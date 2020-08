En una entrevista a la escritora chilena Isabel Allende, en abril de este año, decía que “uno viene al mundo a perderlo todo”.

Se pierden placeres, relaciones, espacios, familiares, talleres de trabajo, habilidades... Desde muy temprano en la existencia de cada persona, hay pérdidas.

A eso la cantautora puertorriqueña Kany García le agrega que muchas veces esas pérdidas también son ganancias, y viceversa. Y eso también es verdad.

“En la vida sí, siempre estamos perdiendo. No quiere decir que en esas pérdidas no hay innumerables ganancias”, afirmó.

Hoy la artista presenta la historia audiovisual que acompaña el tema “Titanic', que grabó junto con su homólogo colombiano Camilo para el reciente álbum de duetos “Mesa para dos” (Sony Music). Es un título que inmediatamente traslada al clásico del cine del 1997, y eso era algo a lo que la artista se resistía en el proceso creativo, hasta que otras perspectivas, la convencieron.

“Como compositora no es una palabra que hubiera usado”, dijo ayer en videollamada desde su casa en Florida. “Y hoy en día esa palabra a la que me resistí tanto, realmente es una canción que la palabra ayudó un montón a la que la gente pudiera tener un elemento visual”.

“Como lo viejo del Titanic”, reza el verso de la canción que rompe con la vorágine de temas de ritmos urbanos para darle espacio, simplemente, a las voces, a la guitarra eléctrica y a un asomo de cuerdas.

“Creo que tuvo un efecto bonito el hecho de que utilizáramos algo que la gente conoce, como son los olores, y en este caso la idea de una historia que todo el mundo conoce".

La creación fue otro ejercicio de resistencia en el inicio. Evaluna Montaner, esposa de Camilo e hija menor del cantante Ricardo Montaner, es la directora, pero este vídeo viene a ser quizás el primer trabajo que realiza fuera de los caseros que le ha hecho a su marido durante esta pandemia. Esa poca experiencia le causó ciertas dudas a Kany.

La dirección de la secuencia estuvo a cargo de Evaluna Montaner, esposa de Camilo.

“Estoy hablando de una directora de vídeos que está comenzando su carrera y me daba a mí también un poco de incertidumbre de cómo puede quedar un vídeo que ya no es ella solamente en la casa, sino con un equipo de profesionales, así que me tomé la tarea sola, sin Camilo, de ver unas siete u ocho propuestas de vídeos totalmente anónimas para no dejarme influenciar y fue bien bonita la sorpresa de que al final la que terminé eligiendo fue la propuesta de su esposa”, contó.

La narrativa audiovisual tiene otro vínculo con la película por el elemento de mar, pero no hay más distracciones que ambos cantantes dándose la espalda. Esa imagen de distanciamiento entre ellos es una interpretación de la ruptura que expone la letra, aún cuando ese amor se pensó para toda la vida, “como lo viejo del Titanic”.

“Es una canción que es difícil que no las hayamos vivido todos, porque toda la vida nos pasamos diciendo ‘Bienvenido', y también ‘hasta aquí‘, y nos despedimos y nos saludamos toda la vida, y todo el círculo mío de amistades, de relaciones, de personas que conozco por el trabajo, todas han sido cíclicas, y algunas todavía continúan en mi vida, pero otras, por cosas del camino, pues caminamos hacia otros lados”, profundizó sobre la canción que, sin tener un vídeo, sobrepasó los 3.3 millones de vistas en YouTube.

La realización de este vídeo la sacó un poco del aislamiento social de los pasados meses para darle oportunidad de vivir un poco las satisfacciones que le está dejando “Mesa para dos”, porque si algo lamenta de este proceso de la pandemia, es no permitirle palpar en persona éxitos como alcanzar un número uno en el mercado de Brasil, un país donde todavía no ha puesto un pie.

“Estoy viviendo un momento bien loco. Me entero de ello, pero no lo puedo vivir”, volvió a lamentar.

Eso es otra pérdida que también le trae ganancias, como el tiempo libre para enriquecer sus talentos en la cocina, volver a estudiar la guitarra, y comenzar a pensar un concierto para la época de Navidad.

“No estudio mi instrumento desde que me fui de la universidad, y ahora eso me está ayudando también a escribir mejor, desde otro sitio, y a darme cuenta hacia dónde está yendo la música”. De paso, encuentra hacia dónde ella quiere ir.