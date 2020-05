La cantautora Kany García abrió su cuarto de trabajo en su nuevo hogar, en Miami, para defender un trabajo artístico que gestó casi por completo desde ese íntimo espacio y que tituló Mesa para dos.

Ese cuarto que procura tener en cualquier lugar que llame “casa” se ha convertido en este tiempo en su sala de conciertos y, más reciente, en su salón conferencia para hablar de sus nuevas canciones y sus inquietudes sociales.

“Ha sido una locura bien bonita”, reaccionó al nuevo acercamiento que está teniendo con la música a partir de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

El hogar que comparte con su esposa Jocelyn Trochez, contó, se lo entregaron justo un día antes del lockdown en Florida y para entonces tenía grabadas dos colaboraciones para un proyecto que lanzaría al cierre de este 2020. Para esta fecha debía estar cumpliendo con una gira de conciertos.

Todo cambió, pero aquellas dos colaboraciones, una con la chilena Mon Laferte y otra con el español Leiva, sobrevivieron para esta nueva colección de ocho canciones que abrazan y consuelan en temas de amor, pero también denuncian.

La artista, de 37 años, vuelve a usar su voz en contra de la violencia de género con Se portaba mal (Mon Laferte) y de las injusticias sociales con Acompáñame (Goyo & Cata, de Choquibtown y Monsieur Perine, respectivamente).

(Hay que) seguir ahí exigiendo a la Gobernadora que no firme el documento (Código Civil), que no aporta absolutamente nada” -Kany García, cantautora

“Cada vez siento más compromiso con hacer canciones que toquen la temática social necesaria y que sea atemporal a lo que se está viviendo. No solamente en Puerto Rico, porque es mi prioridad y mi casa, sino también lo que se vive en Latinoamérica; que yo pueda también defender una canción que en Colombia tenga relevancia, y lo mismo en México o en Argentina”, puntualizó sobre el contenido social cada vez más presente en su arte.

El disco lo presenta hoy con el sencillo Lo que en ti veo, que grabó con el argentino Nahuel Pennisi, sin embargo, el repertorio está disponible por completo en formato digital.

Hay títulos dedicados al amor, con letras y melodías que refrescan al oído, y aquellos que abordan el desamor o la ruptura, cargan también una sutileza. No hay esa sensación de venganza, al contrario.

Esa elegancia al tocar el tema lo atribuye a su madurez. “Uno se pone grande”, comentó.

“Abordar para mí el tema de la ruptura, o del desamor, o de la misma tristeza, siempre va a ser desde un ángulo más introspectivo, de responsabilidad, de bueno, aquí no perdió uno y no es que el otro es malo, es que los dos fallamos”, detalló la intérprete.

Búscame, el tema que canta con su colega colombiano Carlos Vives, inspira alegría y baile, y es una combinación que recoge la actitud que ha procurado mantener la vocalista para sobrellevar la experiencia del encierro.

La lista de colaboraciones se completa con Pedro Capó, Carlos Rivera, Reik, Gusttavo Lima y Camilo.

Pide a la Gobernadora que no firme

“Es imposible que nosotros caminemos para atrás”, expuso Kany García para reiterar su petición a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que no firme el nuevo Código Civil, según aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado.

“No es que no haya cosas buenas en el nuevo Código Civil, en él hay cosas positivas, pero hay un montón de cosas superdelicadas para ciertas comunidades, como la comunidad LGBT y todas sus siglas, para las personas que conviven y no se casan, temas donde todavía seguimos viendo cómo la religión (interviene) en cosas que sencillamente tienen que ver con derechos humanos, con pasos adelante que se han dado, y (vamos a) seguir ahí exigiendo a la Gobernadora que no firme el documento, que no aporta absolutamente nada”.