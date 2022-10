La Academia Latina de la Grabación anunció hoy a las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2022, un programa creado hace seis años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con consciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes.

Después de dos años de celebraciones virtuales debido a la pandemia del COVID-19, el evento, patrocinado por City National Bank, regresa con una presentación y almuerzo privado el martes, 15 de noviembre, en Las Vegas como parte de los principales eventos de la Semana del Latin GRAMMY.

PUBLICIDAD

Las homenajeadas de este año son:

-Kany García, cantautora, ganadora de seis Latin GRAMMYs

-Rocío Guerrero, directora global de música latina de Amazon Music

-Rosa Lagarrigue, directora ejecutiva de RLM, firma de management de artistas

-Janina Rosado, pianista, arreglista, directora musical, co-productora de Juan Luis Guerra, ganadora de nueve Latin GRAMMYs.

“Nos enorgullece celebrar a este maravilloso grupo de mujeres y sus destacadas contribuciones al mundo de la música latina y el entretenimiento”, dijo mediante declaraciones escritas Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Aunque la disparidad de género es una realidad en la industria, a través de iniciativas como la plataforma Leading Ladies of Entertainment, nuestra organización continúa con la labor de concientizar sobre el esfuerzo que hay que hacer para lograr equidad y paridad de género”.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras es uno de los principales pilares del programa, y por segundo año consecutivo, Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro, para colaborar en un programa de mentoría a fin de aumentar el número de mujeres en la música. Se invitará a homenajeadas pasadas de Leading Ladies a asesorar a aprendizas de She Is The Music. La alianza continuará creciendo el programa de mentoría del año pasado de Leading Ladies Connect TogetHER.