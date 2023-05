Procesar el dolor durante una ruptura amorosa también merece su tiempo. En este sentido, hay que aprender a ser empáticos con quien sufre y darle su espacio para sanar.

A través de su sencillo Fuera de servicio, la cantautora puertorriqueña Kany García deja establecida la importancia de ser más comprensivos con quien vive una experiencia de desamor, en vez de juzgar o exigir. “Es una canción que habla desde el ángulo de la tercera persona, que desde afuera siempre queremos sacar a la gente de la tristeza, que sentimos que ya ha pasado el tiempo suficiente, que queremos que ventile, que se mueva, que pueda olvidar, que pueda cambiar el chip, como decimos, y yo creo que en el pasar de los años uno va aprendiendo que cada persona tiene sus procesos y que uno tiene que ser paciente”, reflexionó la intérprete mediante llamada telefónica desde Miami, Florida.

“Los tiempos de cada cuál son totalmente distintos”, prosiguió, y añadió otro de los propósitos del tema. “Es el atreverse un poco a decir dónde está uno, porque también suele suceder que cuando uno está pasando este tipo de momento, uno no cuenta ‘no me llames’, ‘todavía me sigue doliendo’, ‘todavía sigo sufriendo’. También, vivimos unos tiempos donde queremos vernos siempre fuertes, donde queremos proyectar en las redes sociales una vida ideal, perfecta, donde las cosas nos pasan pero nosotros no pasamos por ellas, y vamos a lo próximo. Entonces para mí era una canción que quería hablar de esa vulnerabilidad”.

Buscar ayuda para sanar es clave en lograr la sanación. “La gente cada vez más está normalizando lo que también son las terapias sicológicas” y dentro del análisis, “reconocerse, escucharse cuando tiene que entrar un profesional”, manifestó sobre parte del trayecto para recuperarse. “Es como una pieza superclave, y estamos viviendo unos años donde cada vez vamos normalizando más lo que son este tipo de ayudas”.

La compasión es otro valor a considerar. “También la parte que le toca a las personas que están cercanas a escuchar, lo digo porque en innumerables ocasiones he vivido el que la gente tiene la necesidad de que tú salgas de ahí, en especial cuando se habla de relaciones sumamente tóxicas o de violencia, ya sea incluso sicológica, verbal, que uno lo que quiere es que esa personas se olvide rápido, que no regreses con él, no estés con él, ‘¿por qué piensas en él cuando ha sido tan malo?’, pero es que también somos todas y todos sumamente opinionados ante el dolor ajeno”, lamentó ante esta conducta. ”Hay labor doble, una labor de la persona de reconocerse, de buscar ayuda, como también hay una labor de, a quien queremos, de caminar al paso que va el otro, al paso que quiera ir sin importar si uno quiere quizás ir un poquito más veloz”.

Por otro lado, para Fuera de servicio se inclinó por nuevas fusiones. “Para mí ha sido importante escuchar las canciones y lo que te piden, y esta canción, desde la gestación, yo sentía que tenía un montón de elementos que se podrían ir a lo regional mexicano”, manifestó la voz de La siguiente, que grabó a dúo con Christian Nodal, y aclaró que “me atreví a seguir trabajando este género, no necesariamente por cambios grandes en mis proyectos, sino más que todo porque siento que respondía perfectamente, que me importa siempre más el que una canción sea vestida de la manera más adecuada”.

Dentro de sus compromisos de trabajo recientes, rememora con festejo su presentación en el estadio Luna Park, en Buenos Aires, Argentina. “Esto ha sido una gira enorme”, destacó la galardonada artista sobre el tour que inició en Colombia, en abril. “Es un sueño añorado de hace 16 años que vengo visitando Argentina y yendo de teatro en teatro. Siempre soñé con llegar a este espacio. Entonces fue para mí un sueño cumplido, una manera de palpar lo que han sido todos estos años de disciplina, de esfuerzo, de visita tras visita al país”, detalló sobre el logro.

Su gira en Estados Unidos inicia el próximo 30 de agosto. A México irá en octubre y noviembre. “Vamos a hacer el Auditorio Nacional. Es también la primera vez que lo hago. Es un año de muchas cosas lindas y grandes sorpresas en lo que es la gira”.

Para estos meses inmediatos tiene otros planes. “Ahora en el verano quiero finalizar lo que es el álbum, que verá la luz a principios del próximo año. En agosto lanzaremos otro sencillo de este álbum”, adelantó, y se expresó en torno a lo complejo de lograr un balance entre los deberes y el tiempo para ella fuera del escenario.

“Es bien difícil porque físicamente es agotador por demás. También está el tema de la salud, que uno dice ‘no puedo fallar’, no es como cualquier otro tipo de profesión, que uno dice ‘mañana no voy a ir al trabajo’. Eso no existe para mí. Ha sido como una de una manera reprogramarme. Antes, al terminar un show decía ‘vamos a celebrar’. Ahora no. Ahora digo ‘vamos a descansar’”, comparó la voz de éxitos como DPM, Confesiones y Agüita e coco.

“Este año es buscar también los espacios para ir a Puerto Rico, ver la familia, llenarse de tu gente, porque si no, también psicológica y anímicamente es bien agotador el tú sentir que realmente nunca estás en casa. Cada vez te levantas a las 2:00 de la mañana en un hotel distinto. No ves a tus amistades. No estás para el cumpleaños de nadie. Esa es una parte dura de lo que uno hace. Y (ahora es) empezar a escuchar, no únicamente al cuerpo, sino también la cabeza y buscar esos espacios de paz que para mí serán en estas próximas dos semanas, el parar, no escribir, no hacer nada que no sea llenarme de lo que me hace feliz y lo que me da al mismo tiempo gasolina para poder continuar”.

Además de los constantes compromisos laborales, la exposición mediática se añade, en ocasiones, a la presión que viven muchos de quienes se dedican a la industria del entretenimiento. Kany también se expresó sobre el sentir del cantante español Alejandro Sanz, quien el fin de semana compartió un mensaje en el que confesó sentirse “triste y cansado”.

“Para mí lo que ha hecho Alejandro es sencillamente visibilizar la realidad de todo artista. Todo el mundo tiene un día que no quiere ir a trabajar. Todo el mundo tiene un día donde realmente quiere desconectarse, y creo que es de valientes el utilizar las redes y contarlo, porque sabes que vas a crear un revuelo, vas a crear una incertidumbre en tus fans de si va a volver a haber gira, si van a volver a haber conciertos, y todo eso también mueve a uno a la hora de uno comunicar cosas”, resaltó pensativa.

“Es un acto súper de valentía y lo veo con la naturalidad de lo que es, porque lo vivimos absolutamente todas y todos. Pero estamos también viviendo unos tiempos de redes sociales donde hay que presentar una vida perfecta, hay que presentar la foto con todos los filtros habidos y por haber, y por eso de vez en cuando que alguien agarre el camino de la verdad y se atreva a comunicarlo, es de aplaudir al mismo tiempo”.