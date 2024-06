Habrá asistido a decenas de entregas de premios, pero la de anoche, seguramente quedará en la memoria de la cantante y compositora Kany García, pues esta vez el reconocimiento fue más allá de su calidad artística.

Latin Billboard la honró con el galardón especial Espíritu de cambio, el cual se le entrega a figuras que de alguna forma han alzado la voz a favor de distintas causas sociales y los derechos humanos.

Fue su amigo y colega Tommy Torres quien subió al escenario del evento Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 para entregarle el premio.

“El cambio solamente viene de la lucha y del cero miedo y ese ha sido mi camino”, dija la artista en el inicio de su mensaje de agradecimiento.

“Ha sido un camino que donde he peleado muchísimo con el miedo, pero me he dado cuenta de que vivimos en una sociedad que necesita cambios urgentes”.

En esa línea de pensamiento, exhortó a sus colegas mujeres en la música a cambiar la perspectiva sobre el uso del micrófono.

“Es hora de que no solo cantemos y bailemos y la pasemos súper bien. Es hora que hablemos más. Es hora que usemos el micrófono no solo para entretener. Nosotras las mujeres hemos vivido un desequilibrio tan brutal y tan increíble, que por eso para nosotras la lucha es algo que se nos da con mucha facilidad”, puntualizó.

La voz del álbum “García” celebró recibir el premio en el mes del orgullo a la diversidad y lo dedicó a su comunidad LGBTQ+.

Esta fue la segunda edición del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, ocasión en que también fueron honradas Karol G como Mujer del Año, Gloria Estefan como Leyenda, La India como Pionera, Ana Bárbara como Trayectoria Musical, Ángela Aguilar como Dinastía Musical, Camila Cabello como Impacto Global y Kali Uchis como Estrella en Ascenso.