La cantautora puertorriqueña Kany García escribe un nuevo capítulo en su carrera al lanzar la nueva versión de su éxito “A La Niña Que Fui” con la participación especial de tres destacadas figuras españolas: La Húngara, Marina Carmona y Lucía Fernanda.

La reconocida artista destacó en un comunicado de prensa que el sencillo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial, nació de manera orgánica durante su paso por la Madre Patria como parte de su gira europea. En medio de compromisos y conciertos, Madrid se convirtió en el escenario perfecto para reunir a estas cuatro mujeres unidas por la honestidad y la pasión musical.

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El resultado fue una propuesta íntima y emotiva en la que cada voz aporta nuevos matices a una letra que invita a mirar hacia adentro, abrazar la historia personal y reconciliarse con la infancia.

“Hay canciones que siguen encontrando nuevos caminos. Compartir ‘A La Niña Que Fui’ con artistas a quienes admiro y respeto profundamente fue un regalo que nació de manera muy genuina durante mi paso por España. Espero que quienes escuchen esta versión puedan sentir la misma emoción que vivimos al grabarla”, expresó Kany García, en declaraciones escritas, sobre la nueva interpretación de su tema perteneciente al disco “García”, que obtuvo el Latin Grammy de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional hace dos años.

Un gran momento profesional

La nueva versión de “A La Niña Que Fui” llegó acompañado por un video musical grabado en la capital española como parte de una sesión especial de “5020 RCRDS Sessions”. En vez de una producción magna y ostentosa, el audiovisual se centró en la interpretación, mostrando a las cuatro intérpretes musicales compartiendo un espacio cercano donde la complicidad, los miradas y la armonía vocal fueron las verdaderas protagonistas.

Esta colaboración llega en un marco de gran celebración para la artista boricua, donde “A La Niña Que Fui” recibió la certificación de Disco de Oro en Estados Unidos y Colombia, mientras que su versión en vivo, grabada durante su histórica presentación en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, continúa sumando gran acogida entre la fanaticada.

Con siete premios Latin GRAMMY y una trayectoria que supera las dos décadas, Kany García reafirmó su capacidad para construir puentes culturales y crear espacios donde su música sigue evolucionando a través de nuevas voces e historias.

Puedes escuchar la nueva versión de “A La Niña Que Fui” aquí: