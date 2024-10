La reconocida cantautora puertorriqueña Kany García presenta la segunda edición de su EP En Vivo Desde PR (Vol 2), que captura la energía y emoción de las tres noches de conciertos con las que la artista dio inicio a su exitosa gira mundial García en el Coliseo de Puerto Rico el pasado mes de febrero. Este proyecto especial estará disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

El EP incluye interpretaciones en vivo de varios de los temas más destacados de su repertorio, incluyendo las colaboraciones especiales que sorprendieron al público presente: En Esta Boca junto a Young Miko, Titanic con Camilo, Que Vuelva a dúo con Carla Morrison, y la vibrante Agüita e Coco. Esta nueva entrega llega tras la gran aceptación del primer volumen, permitiendo a los fanáticos revivir esos momentos únicos del “Choli”.

“Revivir esas noches en el Choli junto a artistas y amigos tan talentosos es algo muy especial para mí, y estoy emocionada de poder compartirlo nuevamente con mis fanáticos”, expresó Kany García a través de su portavoz de prensa.

Además del lanzamiento del EP, Kany García culminó con éxito su gira por Latinoamérica donde más de 50 mil personas fueron testigos de su obra musical. Desde el inicio de la gira, la puertorriqueña ha recorrido con gran éxito importantes escenarios a nivel mundial, consolidándola como una de las artistas más queridas y admiradas en la escena musical en español.

Kany García también se prepara para dar inicio a su esperada gira García por Estados Unidos, que tras más de 25 exitosas paradas en Latinoamérica ahora recorrerá varias ciudades estadounidenses a partir del mes de octubre. Con esta gira, Kany García continúa demostrando su versatilidad artística y su conexión inquebrantable con su público.

A continuación, las fechas confirmadas de la gira:

• Oct 09 – Dallas, TX – Majestic Theatre

• Oct 11 – Tucson, AZ – Rialto Theatre

• Oct 12 – Phoenix, AZ – The Van Buren

• Oct 13 – Anaheim, CA – House of Blues Anaheim

• Oct 16 – San Jose, CA – San Jose Civic

• Oct 17 – Los Ángeles, CA – YouTube Theater

• Oct 19 – El Cajon, CA – The Magnolia

• Oct 24 – Chicago, IL – The Chicago Theatre

• Oct 26 – Stamford, CT – The Palace Theatre

• Oct 27 – New York, NY – The Theater at MSG

• Oct 29 – Boston, MA – Orpheum Theatre

• Oct 30 – Philadelphia, PA – The Fillmore Philadelphia

• Oct 31 – Washington, D.C. – Warner Theatre

• Nov 01 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

• Nov 07 – Houston, TX – 713 Music Hall

• Nov 08 – McAllen, TX – McAllen Performing ArtsCenter

• Nov 09 – San Antonio, TX – Aztec Theatre

• Nov 24 – Toronto, Canadá – The Danforth Music Hall

• Nov 27 – Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte

• Nov 30 – Orlando, FL – Kia Center

• Dec 01 – Miami, FL – Kaseya Center