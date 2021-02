El 13 de febrero es una fecha de mucho significado en la vida de la cantautora Kany García.

Hace cinco años, un día similar en 2016, hizo pública su relación con Jocelyn Troche, sintiendo incertidumbre por las repercusiones que pudiera tener su decisión.

Pero en la actualidad, cuando mira atrás, valora todo lo bueno que trajo a su vida su confesión.

“Recuerdo mucha ansiedad al hacer ese post. Recuerdo que yo no fui la que le di al botón. Eso lo hizo un amigo, que le dije ‘esto ya está listo, hazlo’”, resaltó a Primera Hora en videollamada desde su hogar en Miami, Florida, para hablar de su concierto virtual este próximo sábado, como antesala al Día de San Valentín.

“Pero en un segundo pensamiento, cuando pienso un poco más en ese 13 de febrero, me vienen innumerables cosas buenas a mi mente. El respeto a mi carrera, el cariño, el respaldo de un montón de personas. Recuerdo que me regaló credibilidad, me regaló un montón de seguidores que no estaban y me abrazaron a partir de ese día”, resaltó pensativa la intérprete, quien precisamente este próximo 13 de febrero ofrecerá su concierto virtual Kany García: Acústico.

“Elegí la fecha con una inconciencia total”, aclaró. “Recuerdo que mi manager me dijo para hacerlo el 14 de febrero y le dije ‘es a las 9:00 de la noche y la gente trabaja el lunes’, y él me dice ‘cierto, vamos a hacerlo el sábado’, y no fue hasta que elegimos la fecha, que lo veo en el flyer, que caigo en cuenta. El inconsciente nos habla, lo que pasa es que a veces no lo escuchamos”, analizó para concluir que no se trató de una decisión casual.

La velada íntima, que será a las 9:00 de la noche (hora de Puerto Rico) estará compuesta por temas de amor y desamor. Los que tratan temática social quedarán fuera del repertorio.

“Es para los que están con el corazón roto, y los que tienen pareja, que tengan una alternativa el sábado en la noche de quedarse en casa y pasarla bien”, mencionó la voz de éxitos como Para volver a amar, Demasiado bueno y Que te vaya mal, quien además abrirá las puertas de su residencia, por primera vez, para convertirla en un escenario para el público.

“El espacio no va a parecer una sala porque lo vamos a poner hermoso, que se sienta acogedor y que sientas que estás llegando a un lugar que se presta para este tipo de eventos”, afirmó con ilusión.

También, por primera vez, presentará sus temas en un formato acústico.

“A diferencia de lo que he hecho siempre, aun cuando mi música tiene un ADN perfecto para hacer un concierto acústico, nunca lo he hecho. Siempre soy de muchos músicos. Tengo dos guitarristas, tengo bajo, batería, siempre tengo teclado aparte de piano, muchas cosas pasando”, repasó sobre su dinámica en los escenarios. “Esta vez va a ser un conjunto de piano, guitarra, mi corista, mi baterista, que va a estar en este caso con un cajón, y lo hacemos en este formato. Desvestimos las canciones de esta forma”, adelantó complacida la cantante, quien recibió tres nominaciones para la próxima entrega de Premio Lo Nuestro por su álbum Mesa para dos,

“Es la primera vez que me nominan a Premio Lo Nuestro, así que para mí fue una gran sorpresa y son razones para seguir estando en el radar y seguir conectando con la gente. Es un disco que hago en casa, que hago sin planificar”, manifestó sobre la producción, que también está nominada al Grammy en la categoría de mejor álbum.

Comparte su fórmula

La artista, quien el 2019 contrajo matrimonio, compartió lo que entiende ha sido relevante en el compromiso por mantener una relación amorosa exitosa.

“Cuando tú estás bien y alguien te hace bien, como que no es difícil”, expuso. “Ha sido clave varias cosas. Una de ellas es que es alguien que ama profundamente mi trabajo, que lo entiende a cabalidad y si me tengo que desaparecer por 20 días a hacer shows, sé que las cosas van a estar bien”, expresó con orgullo. “No hay nada mejor que tú saber que hay alguien que te comprende a plenitud. Eso en la carrera es bien difícil”, dijo, y reveló otra de las razones.

“Una de las cosas que también ha sido importante es elegir nuestras batallas. A veces sé que ella tiene razón, pero me deja que yo la tenga para no discutir, y a veces es al revés y digo ‘esta batalla no la voy a elegir’, y en nuestra convivencia nos ha ayudado mucho. Pero cuando tu escoges una persona, no son una ni dos, son innumerables las razones por la que están ahí”, manifestó convencida, y adelantó sus planes para el próximo domingo.

“Este 14 es de las pocas veces que no trabajo porque siempre tengo shows, es un fin de semana de shows. Esta vez me quedo en casa porque no soy muy celebrona de fresas, ni de flores ni de esas cosas, pero sí de hacer una comida rica, abrir una buena botella de vino, sentarnos a platicar”, compartió.

Boletos para Kany García: Acústico disponibles a través de https://livepassplay.com/events/kany-concierto-acustico