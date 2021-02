La cantautora multipremiada Kany García anunció que realizará un concierto acústico junto a sus músicos, desde su casa.

El evento virtual será este próximo 13 de febrero a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico), 5:00 p.m. USA Oeste (PT).

Kany García promete llevar su música y sus canciones de la forma más pura y sencilla a sus fanáticos.

“Para mí es un verdadero lujo poder sentarme en casa con mis músicos y desempolvar mis canciones tal y como nacieron, a guitarra y a piano. Nunca he abierto la intimidad de mi hogar para un concierto y hacerlo en un fin de semana donde exaltamos el amor, me pareció idóneo. Muchas veces la gente me ha pedido alguna gira acústica o disco acústico y es que creo que mi música tiene un ADN perfecto para este tipo de formatos. Reencontrarme con alguno de mis músicos y poder agarrar un puñado de canciones que tienen el cuerpo perfecto para ser vestidas de esta manera va a ser sumamente especial. Les espero este próximo sábado 13 de febrero”, señaló la cantautora mediante comunicado de prensa.

La cantante recientemente recibió tres nominaciones a Premio Lo Nuestro por su álbum Mesa para dos, y también ha sido nominada al Grammy como mejor álbum latino pop / urbano. Mesa para dos fue escogido entre los 50 mejores álbumes del 2020 por la Revista Billboard y recibió un Latin Grammy como mejor álbum cantautor.

Mesa para dos cuenta con más de 159 millones de reproducciones en el mundo. Cuenta con 10 canciones completamente compuestas por Kany , mas tres coautoría con sus compañeros de dueto.

Su último sencillo, Búscame, con Carlos Vives ha sobrepasado los 5 millones de visitas en You Tube y se encuentra en la posición # 12 del Latin Tropical Airplay de la revista Billboard.

Los boletos para su concierto virtual se pueden conseguir a partir de hoy a través de https://livepassplay.com/events/kany-concierto-acustico.