La cantautora Kany García celebra el respaldo arrollador que su tierra natal le ha dado a su próximo regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con el concierto “Te lo agradezco”, logrando dos llenos totales en tiempo récord y ahora anuncia una tercera función.

La nueva fecha es el domingo, 25 de febrero de 2024. Los boletos estarán disponibles a través de ticketerapr.com a partir de mañana, martes, a las 10:00 am.

García recientemente fue reconocida entre las Top 100 Latina Powerhouse 2023 y viene de una racha de grandes éxitos, por lo que este retorno a casa, es motivo de gran ansiedad por poder brindar a su público de Puerto Rico una experiencia única. Después de su exitosa gira por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, oficialmente Kany regresará por todo lo alto a su Isla los días 23, 24 y 25 de febrero de 2024.

PUBLICIDAD

“¡Wow, Puerto Rico! Qué honor tan grande y que felicidad tan inmensa me han regalado todos estos días. Yo soy de ustedes y agradezco sentirme querida y respetada en mi casa, pero no me esperaba que el respaldo fuera a ser de esta magnitud. Llenan mi corazón de una alegría indescriptible y les prometo dar lo mejor de mí para que esas tres noches sean inolvidables. Estoy ansiosa de poder verlos, cantarles y agradecerles todo el amor que a lo largo de mi carrera ustedes me han dado. ¡Gracias!”, expresó la artista en comunicación escrita.

El público podrá esperar que la cantante colme el “Choli”con su característica pasión y energía, ofreciendo un espectáculo que fusionará sus éxitos más aclamados con sus nuevas canciones.