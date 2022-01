En sus 15 años años como solista, Kany García no había realizado un vídeo musical en Puerto Rico. Lo hizo para el sencillo que acaba de lanzar, “Agüita e coco”, que es uno refrescante, pícaro y cuya historia visual se da en medio del colorido costero de Loíza.

A simple vista es una propuesta audiovisual atractiva, pintada de nuestro folclor y con la sonoridad particular que le suma la artista. Pero hay en ese trabajo una serie de “micromensajes” que quiso exponer en coordinación con la directora Alexandra Vivas (Rockanfella, Inc). Se aprecia la diversidad racial, la belleza de los ritmos tradicionales y sus bailes, rompe con estereotipos en torno a oficios que socialmente han sido impuestos a un género en particular.

“Desde pequeña me enseñaron que el pelo había que pulirlo, que el pelo bonito es el pelo lacio, y romper con ese estereotipo y presentar a una mujer hermosa, negra, con su afro, todas estas niñas con su pelo natural. Hoy en día estamos viendo activistas que realzan y tratan de vindicar lo que es la belleza de la negrura por medio de los afros”, detalló en videoconferencia desde su otra residencia en Miami, Florida. “Poner a una mujer trabajando el cuero de los tambores, trabajos que nos han enseñado que son representados por hombres; poner a un hombre en la delicadeza de trabajar las flores, detalles que también nos han enseñado que son roles más femeninos”.

Son planteamientos que la multiganadora de premios Latin Grammy trae a la luz a partir del nuevo acercamiento que está teniendo con el País como consecuencia positiva de la pandemia. Compartió que la crisis de salud global le despertó una mayor necesidad por estar cerca de su familia, por lo que ahora pasa mucho más tiempo en la Isla. Esto, a su vez, la coloca en una posición de primera fila frente a lo que aquí se discute y acontece.

“A veces uno como artista, por más que queramos tener empatía, somos gente privilegiada y vivimos en esa burbuja de lo que hacemos y nos aislamos de estas realidades, de lo que viven los municipios, de la poca oportunidad que tienen estos nenes de salir de la escuela y pertenecer a un grupo de baile, de trabajar en su folclor, de tener las facilidades; de cómo la cultura o el tema de la educación musical está siendo un poco rezagado, pero la oportunidad de hacer un vídeo allí me trajo también un choque con muchas realidades que no es que desconozco, pero a veces me alejo de ellas”, sostuvo.

Hay un comentario que surge mucho hacia quienes estamos de este lado, de cómo te atreves a comentar, tú no estás allí, desde allá es fácil, y bueno, pues hay que acercarse un poquito más... así que estoy viviendo entre allá y acá” - Kany García, cantautora

“Agüita e coco” es el segundo tema del álbum que proyecta lanzar en mayo, y que rítmicamente le da continuidad al primer sencillo, “De puta madre”. El tono positivo de este par de letras se extenderá a través del nuevo repertorio, aunque musicalmente será más diverso. “Es un álbum de totalmente ponerte de buenas”, anticipó.

Las letras van en sintonía con la madurez y el entorno de la cantante y músico. Unas son propias y otras son coautorías, porque también quiso romper con aislamiento pandémico y volver al estudio a crear en un ambiente de comunidad. Es también el primer trabajo que realiza con su nuevo director musical, Cristian Rivera.

Como compositora, mencionó, trabajó un tema para el álbum en español de Christina Aguilera titulado “La fuerza”.

El concierto mejor planificado

La posposición de sus conciertos para el 25 y 26 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, debido a los altos contagios de COVID-19 en la Isla, le está permitiendo montar un concierto con más tiempo, cuidando cada detalle de la producción, a nivel musical y técnico. Cada canción será una puesta en tarima distinta, con visuales e iluminación que le darán una vida independiente a lo proyectado previamente en los vídeos.

Traerá a su escenario a “invitados de lujo”, que serán distintos cada noche, al igual que una parte del repertorio.

La pareja se contrajo matrimonio en el 2019. ( Instagram )

Plena en su matrimonio

Kany García está “feliz” en su unión con la entrenadora física Jocelyn Trochez, apreciando sus respectivos logros. Compartiendo además decisiones familiares como fue traer un perro al hogar que le aseguraron que pesaría 40 libras y va por 85.

“Orgullosa de todas las cosas bonitas que estamos viviendo a nivel individual, como profesionales. Las cosas lindas que a Jocelyn le han caído en sus entrenamientos, de artistas, profesionales con los que está trabajando y se siente superorgullosa. El tema de la salud para ella también es importante, y creo que la posibilidad de no hacer tanto viaje, da eso, el poder estar de espectadora ante lo que vive tu pareja, o lo que viven tus familiares”.

Los viajes volverán, y para este año, serán muchos entre Latinoamérica y España, adonde también llevará su nuevo concierto.