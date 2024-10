Estuvo a punto de darse por vencido en su anhelo por ganar su lugar en la industria de la música. Su interés por dedicarse a la faceta artística la tenía clara, pero los retos en el camino lo hicieron dudar por un momento.

El apoyo al tema “Oh na na”, que lanzó en julio de este año, le sirvió de referencia al intérprete colombiano Kapo de que estaba en la senda correcta con sus intereses musicales, en especial luego de que el puertorriqueño Farruko le hiciera el acercamiento para que contara con él en caso de interesarse en grabar una versión “remix”. A esta propuesta se sumaron otros famosos como Nicky Jam y Maluma y Ryan Castro.

“Cuándo saqué ‘Oh na na’, en ese momento que sale, literal como que era mi último tema, mi último respiro, porque yo dije ‘si esto no funciona, algo que lo sentí realmente, algo como mágico, pues no sé qué va a funcionar’, y mira… fue lo que funcionó”, expuso con cierto asombro el intérprete en entrevista telefónica con Primera Hora durante su visita promocional a Puerto Rico. El tema cuenta con millones de descargas en las diversas plataformas de música. La nueva versión, con las voces de los famosos colegas, no se queda atrás.

“Es el ‘remix’ soñado, el que siempre tuve en mi corazón, que siempre quise hacer con personas que no solamente me aporten a lo musical, sino también que hayan sido como inspiración y que haya escuchado durante mucho tiempo, y me siento muy bien que se logró”, confesó el intérprete, quien presentará su espectáculo el próximo 22 de marzo en el Coca-Cola Music Hall.

“Oh na na” resalta su admiración hacia esa persona especial. “Tiene una letra muy particular, muy bonita, algo muy propio, muy auténtico de lo que quizás en ese momento sentía y por lo que se estaba pasando, y lo reflejamos en la música. Yo siento que todos los artistas reflejamos estas emociones en nuestros temas”, aseguró Juan David Loaiza Sepúlveda, su nombre real.

El tema romántico sobresale por su sonido “afrobeat”. “Es un ritmo fresco. Es una canción que te transporta, más que a la playa, te puede transformar a un momento fresco de tu vida, un momento chévere, ‘chilling’, y también de que logramos conectar con el público con música limpia, con música que al menos deja un mensaje”.

Ver la vida de una manera positiva, más allá de centrarse en cualquier revés, es parte de su filosofía. “Completamente. Si vas a pensar en algo, ¿por qué tiene que ser algo negativo? Siempre trato de que sea positivo. Eso es lo que he hecho todo este tiempo y lo que quizás me ha funcionado para lograr conectar con la gente”. Esto no quiere decir que no viva experiencias difíciles.

“Sí te puedo decir que he tenido momentos complicados porque uno no se las sabe todas. Uno siente como que a veces te abruman muchas cosas, pero hay que irle poco a poco. Yo sigo y me apego a Dios. Soy muy creyente y he tenido una familia como muy entregada a eso, a la creencia, a la fe y a Dios. Cuando me siento muy abrumado y ya siento que necesito una manita, ahí aparece ese ser divino y me logra sacar de donde esté”.

Kapo fue uno de los invitados del cantante colombiano Feid en su show “FerxxoCalipsis” el viernes pasado en el Coliseo de Puerto Rico. Karol G, Maluma y Ryan Castro se añaden a los paisanos que lo han invitado a sus shows. Los sueños se cumplen, es uno de sus principales aprendizajes.

“Es mi mensaje, de que los ‘pelaos’, estén en la situación que estén, cuando uno quiere algo puede lograrlo si trabaja, porque yo vengo de un pueblo a la orilla de la carretera donde era difícil soñar en ocasiones, donde eran muy complicadas muchas cosas”, dijo Kapo, natural del Cabuyal, un pueblo cerca a Cali. “Pero se trabajaron y mira, al sol de hoy, se cumplieron. Como que mi invitación es a que no dejen de soñar nunca y que por más que vean difícil la vuelta, eso se va a dar. A mí me pasó en un punto, que menos me lo creía, cuando pensé que no iba a suceder, pasó. Entonces, es como tener esa fe, tener esa esperanza”.

La canción “Uwaie”, que lanzó en agosto, también logró acaparar la atención de millones de seguidores. El video musical lo muestra en escenas playeras y en conexión con varios seres especiales. “Mostré a mi mamá, mostré mucho a mi familia. Siempre vivo orgulloso de ellos. Mi mamá me ha acompañado durante muchos años y siempre ha estado allí, pues qué chévere poder incluirla en mis cosas también”, detalló sobre el clip visual que incluye a sus dos hermanas, entre otros integrantes de la familia.

Para su encuentro con el público boricua en marzo en el Coca-Cola Music Hall, aseguró que procurará crear un momento inolvidable. “Va a ser mi oportunidad para mostrarles la música, de lo que estoy hecho, lo que traigo, y todo este tiempo que me demoré para conectar, que fue necesario, no fue malo, y vengo muy recargado. Vengo con artistas invitados, con personas muy especiales en mi vida”, adelantó con ilusión. “Siento que va a ser muy bonito, tanto para Puerto Rico como para mí, porque siento el cariño, siento que a la gente le gusta lo que está pasando, y los amo”.

El encuentro será para también festejar su evolución artística. “El lugar que me he ganado ha sido a pulso porque yo he hecho música por muchos años. Siento que lo que está pasando al día de hoy me lo merezco por tanta entrega que le di a mi música y que siento en cada tema. En cada show yo siempre trato de dejarle al público algo de mí, y así será en Puerto Rico”.

Los boletos para su espectáculo estarán a la venta a partir de este viernes en Ticketera.