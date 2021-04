La monotonía y el desinterés en una relación amorosa son los temas que aborda el sencillo en promoción de la cantante Karla Jani, que interpreta a dúo con Ismael Flores, de la banda Algarete.

“Este tema habla del final de una relación. En este caso, la mujer decide terminarla porque ya está cansada, está agobiada de que, en este caso, Ismael, se vaya con sus amigos, no le preste atención, esté envuelto en otras cosas”, detalló la intérprete sobre la canción que lleva por título Karla.

La intérprete abundó sobre propósitos adicionales en el contenido del tema.

“También se menciona el alcoholismo”, dijo. “Hay una parte de la canción, que habla Ismael, que dice ‘si fuera el día de la cerveza, fuera mi natalicio’, que por cierto, es una de las partes favoritas mías de la canción. Pero mencionamos todos esos temas de una manera jocosa”, expuso.

“El video es bien alegre, es bien pintoresco, aunque estamos llevando un tema que sabemos que muchas personas lo pasan, las situaciones, es un tema delicado, pero tratamos de hacerlo con esta alegría que también lleva a lo que es la banda Algarete y lo que yo quiero llevar como cantante”.

A nivel amoroso, en un plano personal, Karla Jani confesó que ha atravesado por momentos difíciles en los que ha tenido que vivir la experiencia de decir adiós.

“No creo que sea una situación fácil para los que pasan por esto”, mencionó pensativa la artista de 28 años, natural de Trujillo Alto. “Uno se atrapa en la rutina, y también las personas cambian con el tiempo”, reflexionó la vocalista, quien especificó que Andrew Caro es el autor del tema.

“El tiempo es para eso mismo, para cambiar y no pretendemos que las personas siempre estén en las mismas todo el tiempo. Al contrario, es bueno evolucionar y que la relación crezca, pero el llegar a la monotonía y ver algún desinterés de una parte de la pareja, definitivamente va a afectar en algún punto”.

La cantante, por otro lado, resaltó la oportunidad de grabar un tema con Ismael Flores, a quien admira.

“Me siento sumamente contenta, ser fanática de Algarete y hacer la primera colaboración femenina con ellos a mí me llena de orgullo”, expresó con una amplia sonrisa, y destacó que tan pronto su productor, Jay Lugo, le hizo el acercamiento al cantante, la repuesta afirmativa no tardó en llegar.

“Una vez le enviamos el tema al equipo de Ismael, de una dijeron que sí y ya a la siguiente semana estábamos en el estudio grabando. Fue una dinámica espectacular”, compartió, y resaltó el ritmo del tema.

“Cómo artista me estoy dirigiendo a lo que es el pop rock”, expuso sobre su estilo musical. “La banda Algarete siempre se ha destacado por este ritmo alegre, a mí me fascina. He sido fan de la banda durante toda mi vida”, aclaró.

“El propósito de que haya sido un rock, con la letra, creo que ha sido una combinación perfecta porque lleva el mensaje que queremos llevar, pero de una manera jocosa, alegre, así que creo que logramos el objetivo de llevar el mensaje de la manera correcta a través de la música”.

Aunque el tema se lanzó este año, se grabó el año pasado, al igual que su vídeo musical con escenarios en un hotel de Ponce.

“Lo que más me gusta del video es la energía, la química que se nota entre Ismael y yo. Fue muy divertido. Fueron 12 horas de duración”, dijo sobre el clip en el que hace el papel de una mesera.

“El resultado fue espectacular. Tiene algo de baile. Yo soy bailarina desde pequeña. No lo practico mucho, pero en todos los videos que pueda meter algo de baile, lo voy a grabar”.

Karla Jani, quien reveló que su pasión por cantar comenzó en su infancia, anunció que ya cuenta con varios sencillos grabados.

“La pandemia nos ha dado tiempo de encerrarnos en el estudio para seguir trabajando nuevos temas”, resaltó la cantante, quien el año pasado lanzó el tema Quedarme contigo en colaboración con el intérprete Mucho Manolo. “Me encanta crear”.