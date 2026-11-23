La cantante colombiana Karol G anunció su regreso a Puerto Rico con su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”. La velada musical será el viernes 2 de abril de 2027 en el icónico Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

La venta de boletos comenzará este miércoles, 25 de noviembre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera. El concierto es una producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

“Viajando Por El Mundo Tropitour” lleva al escenario una propuesta musical y visual que celebra la trayectoria artística de Karol G, su evolución y la conexión con su fanaticada alrededor del mundo.

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El regreso de la artista a Puerto Rico representa un nuevo encuentro con un público con el que ha construido una conexión muy especial a lo largo de su carrera, detalla el comunicado de prensa. “El próximo 2 de abril, esa conexión se celebrará una vez más a través de la música”, asevera la nota de prensa.

El anuncio de su próximo show en Puerto Rico llega tras el exitoso paso de la intérprete por México, donde congregó a 333,000 fanáticos durante seis presentaciones en estadios.

Puerto Rico se suma a la etapa norteamericana del tour, que concluyó con más de un millón de boletos vendidos en Estados Unidos y Canadá. Como parte de “Viajando Por El Mundo Tropitour”, Karol G también hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar estadios en Europa como parte de una gira mundial, agrega la comunicación escrita.

La gira continúa su recorrido por Latinoamérica y Europa, con presentaciones programadas hasta julio de 2027.