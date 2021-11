La intérprete colombiana Karol G logró cautivar con sus letras románticas, su carisma y su personalidad entusiasta, al público que se dio cita para verla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante el primer concierto de la gira “Bichota Tour” en Puerto Rico.

La caída que sufrió anoche durante su presentación en el FTX Arena, en Miami (Florida), no restó al compromiso de brindar una velada marcada por el entusiasmo y el gran ánimo de la artista paisa.

Las luces del recinto se apagaron cerca de las 10:30 de la noche para dar inicio a una velada musical que resaltó el dinamismo y la sensualidad que forma parte de su estilo artístico. La cantante abrió el espectáculo con el irreverente tema Sejodioto.

Con la característica cabellera azul que la distingue, Karol G apareció en tarima vestida de blanco acompañada de su grupo de bailarines.

”¡Hey PR! ¡Hey, real! Me importan treinta contenedores de co... de lo que me pasó ayer porque estoy en el fucking Choliseo!”, afirmó haciendo referencia al incidente de anoche en el que al intentar bajar unas escaleras de la tarima, rodó hacia abajo hasta caer en la plataforma principal.

En este sentido, la artista se limitó a pausados movimientos de baile. Además, apostó a su continua interacción con el público como parte de su afán en mantener a una audiencia atenta y jubilosa. El repertorio de cerca de 20 temas representó un viaje de emociones que pasearon entre el amor, el desamor y reflexiones de empoderamiento.

Canciones como Mi cama, Ay Dios mío, Location, El Makinon, Gato malo, Ahora me llama y El barco formaron parte de las favoritas de las audiencia, que las cantó con la también nominada al Grammy en la categoría de álbum de música urbana por KG0516.

”Mira, es una cosa muy brutal que para el concierto de Karol G, ‘¿qué me pongo para ir al fucking concierto de Karol G?’, y salgo al escenario y las veo a todas muy mamacitas. Me encantan”, saludó Carolina Giraldo Navarro, su nombre verdadero, en una de las interacciones con la emocionada concurrencia.

”Hace como siete años escribí una canción... Estoy segura de que a todos aquí nos rompieron el corazón una vez, y esa vez, no sé por qué, no quise escribirle una cancion a él, sino a ella, a una mujer que se metió en mi relación”, dijo antes de cantar A ella, que interpretó en un medley con Créeme.

Para el medley de Culpables y Secreto hizo referencia a su pasada relación con el intérprete urbano Anuel AA.

“Esa canción tiene un sentido más especial si la canto aquí en PR”, dijo.

“Vamos a recordar buenos tiempos”, añadió sobre el romance que vivió con el puertorriqueño, y que finalizó este año.

La balada Ocean, que cantó en una versión a piano, la sugirió para dedicarla a ese ser especial. El tema cobró notoriedad en 2019 como parte de la historia de amor con su expareja Anuel AA. Con cinco pantallas gigantes LED, el espectáculo presumió juego de luces de tecnología avanzada, además de los acostumbrados efectos de pirotecnia.

Al cierre de esta nota, la cantautora tenía pautado interpretar los éxitos Don’t Be Shy, 200 copas y Bichota, y culminar con el galardonado éxito Tusa, inspirado en la expresión colombiana para hacer referencia al despecho y la tristeza por el final de una relación amorosa.

El tema, que cuenta con la colaboración de la rapera Nicky Minaj, se ha convertido en uno de los himnos preferidos de su público desde su lanzamiento en 2019.

La también ganadora de Premios Billboard de la Música Latina y Latin Grammy se presentará nuevamente en el recinto mañana, domingo, para culminar las presentaciones pautadas en la Isla.

La gira Bichota Tour comenzó el 27 de octubre en la ciudad de Denver, Colorado, y ha recorrido ciudades como El Paso (Texas), Mesa (Arizona), y San Diego (California).Como parte de los logros recientes de Karol G, se incluye la certificación Diamante por su álbum KG0516 tras superar las 660,000 unidades vendidas.