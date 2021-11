La cantante Karol G reaccionó a la fuerte caída que tuvo en las escaleras del escenario en medio de su concierto anoche en Miami.

En su mismo show, la colombiana aprovechó un momento mientras se dirigía al público para hablar del accidente que la hizo rodar por las escaleras.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)... me duele to’, me duele to”, dijo la colombiana en tono jocoso.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, añadió conmovida la intérprete de ‘Tusa’ quien se llevó las manos a la cara para secárse las lágrimas.

Vídeos del momento captaron cuando la colombiana intentaba bajar las escaleras que habían en el escenario y se encajó rodando sobre estas y llegando hasta la plataforma.

En los clips, que fueron grabados por el público que asistió al “Bichota Tour”en el FTX Arena se puede apreciar como la cantante se quedó en el piso por varios segundos, mientras una de las bailarinas intentó socorrerla, sim embargo, la intérprete de ‘Location’ se levantó y siguió su epectáculo sin que nada hubiera pasado lo que provocó gritos entre el público que cantaba a todo pulmón sus canciones.

La cantante se presenta hoy y mañana en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.