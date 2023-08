La nueva canción de la cantante colombiana Karol G, “Mi ex tenía razón”, ha provocado revuelo ante la especulación de su fanaticada de que pueda ser dirigida a Anuel AA, con quien la artista vivió un romance por cerca de tres años. La canción forma parte del nuevo álbum de la artista, “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”, que también lanzó hoy.

La cantante, quien en la actualidad vive una relación amorosa con su compatriota Feid, expone en la letra de “Mi ex tenía razón” expresiones que comparan una relación del pasado con la que vive en el presente.

“Ya no extraño la vida que tenía / Cuando pienso en lo que decía / Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor / Que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”.

El romance de la vocalista con el trapero puertorriqueño, que comenzó en 2018, llegó a su relación en 2021. Sin embargo, en los meses recientes Anuel ha expresado públicamente su anhelo por una reconciliación con Karol G.

En términos de sonido, “Mi ex tenía razón” es una canción con vibras de cumbia tejana “inspirada por la admiración y respeto que la intérprete le tiene a Selena Quintanilla”, según se expone en comunicado de prensa. Coescrita por Karol G y producida por Edgar Barrera y MAG, la canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Pedro Artola y producido por WeOwnTheCity. Grabado en medio de un lago con forma de corazón, el vídeo muestra a la artista y a su banda de cinco músicos en una presentación cautivadora que nos transporta a otra época.

Por otro lado, el álbum “Mañana Será Bonito (Bichota Season)” está compuesto principalmente de reguetón, y cuenta con colaboraciones con algunos exponentes como Chris MJ, Dei V, Kali Uchis, Peso Pluma, Ryan Castro, Tiësto y Young Miko

La producción es la primera entrega que bajó su sello Bichota Records distribuido por Interscope Records.

A principios de este año, Karol G anunció su esperado regreso a los escenarios con su gira de estadios “Mañana será bonito”. La gira, que arrancó esta semana en Las Vegas, tiene previstas fechas en Los Ángeles, Miami, New York, y Chicago, entre otras ciudades.

Mañana Será Bonito (Bichota Season) - Track List

1. Bichotag

2. Oki Doki

3. Mi Ex Tenía Razón

4. S91

5. Qlona X Peso Pluma

6. Una Noche En Medellín (Remix)

7. Me Tengo Que Ir X Kali Uchi

8. Gatita Gangster X Dei V

9. Dispo X Young Miko

10. Provenza (Tiesto Remix)