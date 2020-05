La estrella latina Karol G se unió al trío nominado al Grammy Jonas Brothers para colaborar en su nuevo sencillo, X, que estrena hoy.

La reciente colaboración entre los artistas llega a solo días después del concierto en vivo de la ganadora al Latin Grammy, patrocinado por Bud Light Seltzer, que se llevó a cabo el viernes, 8 de mayo.

La sesión incluyó presentaciones con Aventura y Karol G, rompiendo el récord como el contenido en vivo #1 originado en los Estados Unidos este 2020, alcanzando un total de 438,000 visitantes. Además, la cantante se prepara para realizar una presentación junto a los Jonas Brothers para interpretar X durante el programa especial, Graduate Together: America Honors The High School Class of 2020 (Graduémonos Juntos: América Honra la Clase de 2020).

La artista también estará participando en el episodio final de esta temporada del programa de NBC The Voice que se llevará a cabo el próximo martes junto a la agrupación de hermanos para cantar el nuevo sencillo.

A medida que se aproxima el verano, el sencillo certificado multidiamante Tusa, con Nicki Minaj, continua popularizándose y mantiene su posición #1 en la lista Latin Airplay. Desde su lanzamiento, el tema ha tenido más de 3.2 billones de reproducciones combinadas en todas las plataformas digitales a nivel global.