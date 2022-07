Karol G es una de las artistas más queridas y reconocidas del país por canciones como ‘Tusa’, ‘Provenza’, ‘Bichota’, entre otras. Sin embargo, uno de sus temas más famosos tuvo que ser cambiado de nombre por culpa de J Balvín y Bad Bunny.

‘Tusa’ es una de las canciones de la antioqueña que han roto barreras de idiomas, culturas y países. En las diferentes plataformas digitales cuenta con miles de millones de reproducciones; de hecho, solo en YouTube tiene más de un billón de vistas.

Sin embargo, este tema que habla de decepciones amorosas no se iba a llamar de esa manera. El productor de la canción Daniel Echevarria, o más conocido como ‘Ovy on the Drums’ fue quien reveló el curioso dato en una entrevista con el youtuber Chente Ydrach.

PUBLICIDAD

Acá comentó que inicialmente se iba a llamar ‘La canción’. Pero J Balvin y Bad Bunny lanzaron primero una pieza musical con ese mismo título, así que el equipo de Karol tuvo que rehacer la estrategia que tenían y pensar en otro nombre.

“Cuando hicimos ‘Tusa’, ‘La Canción’ ni había salido, la de Balvin y Bad Bunny. Entonces cuando sale ‘La Canción’ yo digo: ‘uff, ¿cómo va a salir ese tema si ya este se llamaba ‘La Canción’”, dijo Ovy.

De hecho, Karol G ha comentado en varias entrevistas que en un principio el sencillo ‘Tusa’ no le llamó mucho la atención. Pero un día, al volverla a escuchar le gustó y decidió grabarla en compañía de la rapera estadounidense Nicki Minaj.

“De la nada un día me dice: ‘Ovy, ese tema que hablaba como de la tusa, ¿dónde está ese tema?’. Y yo: ‘ahí lo tengo, vamos a grabarlo’ y lo grabamos y ¡uff, papi!”, comentó el productor musical.

Otra dato curioso es que aunque ‘Tusa’ se compuso primero, da la casualidad de que en sus letras se refieren a el tema de J balvin y Bad Bunny, que también habla de desamor, pues uno de sus versos dice:

“Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando, lo comienza a llamar (…)”, dice la letra.

Este sencillo ha ganado varios premios como a la canción del año y a la mejor colaboración en diferentes ceremonias, como Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, American Music Award, entre otros. Incluso, Karol G tuvo la oportunidad de presentarla en vivo en los premios Grammy Latinos en el 2020.