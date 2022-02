El artista urbano puertorriqueño Ken-Y está de vuelta al ruedo musical pero esta vez, para enfocarse en afianzar su carrera como solista. La balada “Falsas palabras” es el tema oficial con el que despunta su nueva etapa, y con la que pretende provocar añoranza.

Con los acordes del piano complementados por un arreglo musical magistral, “Falsas palabras” narra la tristeza por un amor no correspondido y la frustración por las promesas incumplidas.

“Es una historia de desamor que seguramente todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. En este caso, una de las partes involucradas en una relación sentimental no cumplió sus promesas”, expresó el cantante.

“Durante toda mi carrera siempre me he caracterizado por ofrecer diferentes estilos musicales y propuestas frescas para los fanáticos. Quiero darle un balance a todo lo que está sucediendo en el género en estos momentos. Quiero hacer lo que me gusta y este estilo de canciones es uno de los más que les gusta a mis fanáticos. Están esperando hace mucho por una canción así y con esta vine a complacerlos”, añadió.

“Falsas palabras” cuenta con un video musical filmado en San Juan, Puerto Rico, bajo la producción de J Coreano Film. Las escenas reflejan el desengaño de un enamorado que trata de asimilar la nueva realidad del adiós.

Con letras que narran los altibajos del amor, Ken-Y muestra una vez más su preferencia por cantarle al romance y la intención de evocar los diversos sentimientos que se derivan de la experiencia de amar.

Por otro lado, si bien el éxito le ha sonreído desde 2003 como parte del dúo RKM & Ken-Y, el intérprete ha tomado una pausa para dedicarse a fortalecer su deseo por trabajar en música de modo en solitario. “Mi próxima meta es consagrarme como artista en la faceta de solista”, agregó, y aclaró que su decisión no significa el fin del dúo con RKM.

Acerca de Ken-Y

Kenny Rubén Vázquez Félix, conocido en el mundo artístico como Ken-Y, nació el 7 de septiembre de 1984 en Caguas, Puerto Rico.

Comenzó su carrera en 2003 bajo la tutela de Chencho Corleone (quien formó parte del dúo Plan B). Ese mismo año se unió a dúo con José Nieves, quien artísticamente dio a conocer como Rakim, y luego, como RKM. Juntos emprendieron un viaje musical en el género urbano en el que Ken-Y se distinguió por mostrar su talento vocal, mientras RKM complementaba cada tema con su habilidad en el rap.

Las producciones “Masterpiece” (2006), “The Royalty/La Realeza” (2008) y “Forever” (2011) completan la exitosa discografía del reconocido dúo. “Te regalo amores”, “Igual que ayer”, “Mi corazón está muerto”, “Zum zum”, “Cuando lo olvides”, “Sentirte mía”, “Dime qué será”, “Te amaré” y “Dime” son solo algunos de los temas que forman parte de la vasta trayectoria musical del exitoso dúo.

Como solista, en 2016 Ken-Y lanzó su álbum “The King of Romance”.

Entre los galardones de RKM y Ken-Y se incluyen varios Premios Billboard de la Música Latina.