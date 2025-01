Mantener la armonía física y emocional es uno de los aspectos de prioridad para el intérprete urbano Ken Y. Pudiera parecer una determinación usual, pero para el artista, hace poco más de un año que cuidar su bienestar no era un compromiso rutinario.

Los problemas con el alcohol lo orillaron a momentos de vacío, a la sensación de soledad que no se iba con pasarse de tragos. Como pasa con algunos que se dedican al mundo del espectáculo, el cantante se dejó llevar por el lado de excesos que en ocasiones es usual en esta industria. Se adaptó a normalizar la conducta a lo largo de su trayectoria, que comenzó a nivel profesional a principios de los 2000, principalmente a dúo como RKM y Ken Y, junte que dejó el año pasado para continuar con sus metas como solista.

“Cuando nosotros comenzamos a hacer música, la hacíamos simplemente por la pasión, por la satisfacción de hacer música. No pensaba ni siquiera en que ‘quiero ser cantante para ser famoso, para comprar un Lamborghini, para comprar una mansión o para comprar unos tenis. Ese pensamiento no existía”, expuso el intérprete, quien dentro de sus proyectos, se prepara para su espectáculo “Enamorado por primera vez” el próximo 2 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Era simplemente la satisfacción de cantar, de lo que nos apasiona. Pero el negocio de la música es complicado. Es muy divertido. Es hermoso, pero tiene su lado oscuro porque como en todos los negocios, no todo el mundo es bueno, pero es algo con lo que tenemos que lidiar, no solamente en la música, sino en todos los aspectos de la vida”, reflexionó la voz de “La ex”, tema que promueve en la actualidad.

“Lo que pasa es que cuando tú tienes un sueño como el de cantar, que es como algo especial, que lo tienes contigo, y tú empiezas a darte cuenta de que algo tan bonito se mezcla con algo tan negativo, con situaciones, frustra un poco porque lo que tú quieres es cantar”.

Hace más de un año que Kenny Rubén Vázquez Félix hizo público los desafíos que encontró en el camino con los problemas de la bebida, pero conversar al respecto lo ve como un ejercicio para motivar a un cambio a quien se mire en su espejo. “Me ayuda poder hablar con otras personas de mi experiencia, y hoy por hoy he conocido muchas personas que han dejado el alcohol también”.

¿Cuándo te das cuenta de que tienes un problema con el alcohol?

“Yo creo que uno no se da cuenta cuando comienza el problema. Uno se da cuenta cuando ya está en el problema, porque al principio tú vas a fiestas, y básicamente estás más joven, aguantas más, te amaneces hasta las 5:00 de la mañana, te levantas a las 10:00, sigues con el tren de vida. Pero los años van pasando, tu cuerpo va debilitándose, lo estás maltratando, te alimentas diferente, no descansas, y el cuerpo empieza a reclamar. Con eso, ahí tú empiezas a notar que ya no aguantas lo mismo, ya no te sientes tan feliz tomando, porque ya no tomas por la alegría, sino que tomas quizás por escapar de algún sentimiento. Y así es, hay gente que puede tomar y hay gente que no puede tomar. Yo no podía tomar. Gracias a Dios, llevo un año y cuatro meses que no he tomado”.

¿Cuán difícil fue compartir con el público la situación que atravesaste?

“Para ser honesto, no fue difícil compartirlo con el público. Lo difícil realmente es reconocer que tenía un problema que me estaba haciendo daño, que por dondequiera que lo mirara, no aportaba nada positivo, y ese es el primer paso, eso es lo más difícil, es decir ‘yo no puedo seguir engañándome, no puedo seguir destruyéndome, no puedo seguir dando un ejemplo negativo, un ejemplo adverso a lo que yo quiero para mis hijos. Pero fue bonito reencontrarme”.

¿Qué te ayudó a encarar el problema con el alcohol?

“Yo le agradezco a Dios por mis hijos, por mi familia, que fueron clave para yo detenerme y analizar dónde yo estaba parado. Es bonito ver cuando empiezas a ver el cambio a favor tuyo. Empiezas a crecer. Empiezas a cambiar tu manera de pensar. La gente empieza a mirarte hasta distinto. Es como si te recuperaras de nuevo, como si volvieras a ser un niño nuevamente y volvieras a retomar el control de ti, porque uno pierde el control de uno mismo”.

¿Afectó tu dinámica en tu relación con las mujeres?

“Cien por ciento. El hecho de tener parejas es un síntoma de esa soledad que uno experimenta. Por eso es que uno tiene varias parejas corrido, porque uno tiene esa necesidad de sentirse acompañado todo el tiempo, pero no estás satisfecho porque no es real lo que está buscando, sino que simplemente estás llenando un vacío que es temporal y eso causa daño a tu persona, causa daño a las demás personas, entonces vas por ahí prometiendo cosas, porque uno cuando se emborracha, promete boda, matrimonio, familia, y al otro día no quieres. Es algo que te va destruyendo de poquito a poquito, pero cuando vienes a ver, si no te das cuenta a tiempo, estás metido en un hoyo del que va a ser difícil que salgas. Por eso es importante uno siempre primero pedirle a Dios que te ilumine, porque en algún momento, si tú tienes fe en Dios, te va a dar una señal. Pero es importante estar atento a las señales también, y ver lo que uno quiere en la vida. Empezar por ser agradecido, porque a veces uno quiere metas, uno quiere lograr cosas que no llegan a tiempo y eso frustra también, entonces entre el alcoholismo, la frustración, el desagradecimiento, porque esa es otra, cuando no estás conforme con lo que Dios te ha dado, cuando no eres feliz con las cosas que has vivido, que han sido muchas cosas buenas, que no estás contando tus bendiciones, sino estás mirando más allá porque no valoras lo que tienes, te conviertes en una persona que no eres”.

¿Qué aspecto del mundo del entretenimiento contribuyó a que cayeras en ese tipo de excesos?

“La accesibilidad a todo. El ambiente de nosotros, bueno… Vamos a ser claros. El ser humano todo lo celebra con alcohol, los cumpleaños, la boda, la promoción de empleo... La mayoría se celebra todo con alcohol. Entonces, poco a poco, el que no tenga control, se va acostumbrando y se convierte en necesidad, hasta que un día se convierte en un problema”.

¿Llegaste a cantar en tarima bajo los efectos del alcohol?

“Muchas veces. Muchas. Muchas veces canté bajo los efectos del alcohol. Es increíble… Es algo que todavía no sé cómo cantaba. A lo mejor estaba haciendo el ridículo, como uno no se da cuenta. Pero gracias a Dios he logrado mantenerme firme en eso. Dios, mi familia, mi esposa (Yessenia Reyes), mis hijos han sido clave para yo tomar esta decisión”.

¿Qué te hizo tocar fondo para aceptar el problema?

“Experimentar esa soledad que te da cuando llegas a tu casa tomado, que miras a tu alrededor y lo que ves es un tipo con la cara transformada, con un vacío en tu corazón, con más preguntas que respuestas en tu cabeza. No es muy difícil reconocer que estás pasando algún tipo de trauma y que el alcohol, simplemente, en vez de ayudarte a descubrir qué es lo que te afecta, lo que está haciendo es añadiendo más peso y más confusión. Y físicamente me estaba deteriorando. Yo soy una persona que soy de estatura mediana, bajita, entonces comencé a aumentar de peso. Con el alcohol estaba el cigarrillo. Mi cara estaba hinchada. Ya no me conocía. Son muchas cosas las que uno tarda en darse cuenta, que mucha gente no te lo dice porque la gente no quiere meterse en la vida de nadie. Pero cuando tú mismo te das cuenta de que el deterioro no solamente es emocional, sino que también es físico, ya la gente, aunque no te lo digan, no te tiene el mismo respeto porque actúas como una persona que no eres, cambia todo tu ánimo”.

¿Estás en algún programa, como por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, para seguir ayudándote en el proceso?

“No. Gracias a Dios, no. Mi programa es mi familia, mis metas, mis proyectos, mi enfoque. Yo creo que la parte más difícil pasó, que es dejarlo, mantenerse un mes, dos meses, tres meses manejándome en el mismo ambiente, el poder decir que no. Dios ha moldeado un carácter nuevo en mí. Ya sé decir ‘no me interesa, no me atrae, no lo deseo y no lo quiero’”.

¿Qué es lo que más te satisface dentro de tu proceso?

“Que me estoy convirtiendo en una mejor persona. Es lo más importante, porque yo soy el ejemplo para mis hijos. Yo quiero que ellos vean en papá una persona con virtudes, con defectos, con tropiezos, pero una persona que supo y sabe levantarse ante la adversidad, ante cualquier situación. Ese es el ejemplo que yo quiero dar”.

Las 5 prácticas para lograr su bienestar

Cuando se habla de armonía, el cantante Ken-Y expresó que el tiempo en familia es uno de sus pilares más fuertes. “No es negociable. Me gusta la vida que tengo. Me gusta me gusta la vida de matrimonio. Me gusta mi familia. Me gusta lo que he construido estos años y creo que nada, nada que me saque de mi armonía, de mi paz, de mi tranquilidad, vale la pena”, aseveró con énfasis. El vocalista compartió varias prácticas para mantenerse en equilibrio.

1. Tiempo con los suyos

“Creo que esa convivencia con los seres que amamos, con tantos años viajando (de trabajo) y tantas fechas importantes, creo que se pierde. Ahora trato de pasar mucho tiempo con mi familia, el tiempo libre, compartir más tiempo con mi mamá, con mi hermana, con mis abuelos, con la familia. Esos son momentos que llenan a uno de paz, cuando uno puede sentir ese amor de la gente que ama a uno”.

2. Viajar

“Me gusta irme de viaje, de vacaciones. El tiempo que tengo libre me gusta conocer otros países, sus culturas, probar la comida. La última vez fui con mi esposa para Tulum, México”.

3. Ver películas

“Me gusta mucho ver películas por la noche con mi esposa, sacar un rato y tener ese tiempo de nosotros como pareja, ese rato de compartir, de charlar con ella, de conectar desde otro lado, que es muy importante también”.

4. Cultivar su fe

“Para mí ha sido importante alimentar el espíritu de cosas buenas, de cosas positivas, y mantenerme también conectado con la fe. Creo que he vivido cosas buenas, las mejores, y hay que tenerlo presente”.

5. Agradecer

“Lo más importante es ser agradecido con todo, con la vida, con las cosas buenas que nos da. ¿Cómo lo hago? Con buenas acciones, sirviendo, dando lo que Dios me ha dado. Trato de ayudar siempre al prójimo. Eso me llena de satisfacción”.

Listo para su show

La emoción se refleja en Ken Y al repasar lo que será su próximo espectáculo en el CBA de Santurce, en el que repasará éxitos de sus 20 años de trayectoria. El show será un anticipo de su gira “The One And Only World Tour”, con destinos en Perú, Nueva York, República Dominicana y Japón, entre otros.

“Es mi primera vez como solista, presentarme en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde han pasado glorias de la música latina a nivel mundial. Poder pisar ese escenario, con mucho respeto lo hago y con mucha emoción y con la responsabilidad de que voy a dar lo mejor de mí”, afirmó el artista, quien tanto a dúo con RKM como a solas, ha interpretado en géneros como balada, bachata, merengue y ranchera, además de reguetón.

“Será para repasar lo que hemos hecho a través del tiempo, desde que estaba con el grupo, mi etapa como solista, las canciones que he grabado con otros colegas, las colaboraciones, las otras canciones que tengo en solitario. Es un repertorio bastante amplio que incluye artistas invitados. Incluye también un ‘medley’ de esas canciones que me enamoraron, de la música romántica allá en los bajitos 99, 2000”, adelantó el intérprete, quien reveló cuánto disfrutó incursionar en un nuevo ritmo para su tema “La ex”.

“Habla de esta relación, de esta pareja que se separaron y una de las partes la extraña. Eso nos ha pasado a todos”, reflexionó. “Entonces, mezclar este tipo de temas románticos con un poco de despecho, todo ese sentimiento lo juntas con este ritmo de la cumbia mexicana, y le da un toque especial y lo hace una canción muy bonita y perfecta para dedicar”.

Boletos a la venta a través de Ticketera.com.